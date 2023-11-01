РИА Новости: Врач Тяжельников пояснил, сколько можно съесть в день тыквы

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Тыква — очень низкокалорийный овощ, но обладающий высоким гликемическим индексом, говорит главный внештатный специалист депздрава Москвы по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников. В беседе с РИА Новости он рассказал, сколько тыквы можно съедать без опасности для здоровья.
«Тыква очень низкокалорийная, но имеет высокий гликемический индекс. Поэтому ее следует употреблять в умеренных количествах. Взрослые могут съедать 200 — 300 граммов в день, дети — 100 граммов», — отметил эксперт.По словам доктора Тяжельникова, этот овощ благодаря витаминам В, А, С, РР, К, Т и Е содержит впятеро больше каротина, чем морковь. А ещё в её состав входят различные микроэлементы: калий, магний, железо, калий, цинк и фосфор.
Тяжельников добавил, что тыкву лучше всегда подвергать термообработке, поскольку в сыром виде она плохо переваривается и провоцирует вздутие живота.
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