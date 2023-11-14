РИА: У шестерых депутатов Госдумы обнаружили коронавирус

Фото: iStock/Lisa Nentwich
«Тестирование в стенах Думы сейчас проходит каждую неделю по понедельникам. На данный момент оно проходило дважды – вчера и на прошлой неделе. Результаты вчерашнего тестирования действительно такие: у шести депутатов выявлен коронавирус», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.
При этом, только вчера столичный Департамент здравоохранения сообщил, что эпидемиологическая обстановка в городе не выходит щза рамки допустимых значений. Количество заболевших ОРВИ, COVID-19 и пневмонией остается в пределах нормы.
Читайте также:
Попова заявила, что три случая «пиролы» в Москве являются завозными
«Чревато осложнениями»: Врач назвала главные отличия симптомов гриппа от коронавируса
В России выявлено 10 случаев заражения новым подвидом COVID-19 «Пирола»