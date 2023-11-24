Ученые нашли в секс-игрушках вещества, вызывающие гормональные сбои и диабет

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Ученые из США обнаружили в секс-игрушках опасное превышение химических веществ, которые могут вызвать проблемы со здоровьем. Результаты исследований публикует журнал Risk Analysis.
Специалисты проверили состав четырех типов игрушек для секса — наружных вибраторов, двойных вибраторов, анальных игрушек и бусин. Во всех образцах нашли превышение допустимых норм содержания фталатов и других компонентов микропластика. Больше всех вредных веществ оказалось в анальных игрушках, затем идут бусины и вибраторы для двойного проникновения. Меньше всего количество канцерогенов нашли во внешних вибраторах.
Ведущий автор исследования Джоана Сайп предупредила, если в кровоток попадают частицы микропластика, это может вызывать гормональный сбой, спровоцировать развитие диабета и других болезней.
«Хотя влияние фталатов на здоровье полностью не изучено, известно, что некоторые из них провоцируют репродуктивные, онтогенетические и канцерогенные эффекты, нацеленные на работу печени, семенников, матки, яичников и щитовидной железы», — подытожила Сайп.
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