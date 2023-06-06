Роддом в Химках превратят в современный акушерский стационар

Фото: Минздрав МО
На капремонт направлено более 620 млн рублей
В Химках стартовал масштабный капремонт роддома. Четырёхэтажное здание 1974 года постройки полностью преобразят, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Роддом станет современным акушерским стационаром на 102 койки с отделениями гинекологии, патологии беременности, послеродовым и реанимацией.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в МОНИКИ запустили второй в институте компьютерный томограф.
Роддом станет современным акушерским стационаром на 102 койки с отделениями гинекологии, патологии беременности, послеродовым и реанимацией.
«Роддом в Химках требовал преображения. На проведение работ направлено более 620 млн рублей», – отметила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.После ремонта в роддоме будут оборудованы одно-, двух- и трёхместные палаты совместного пребывания матери и ребёнка. Во всех палатах появятся индивидуальные санузлы с душевыми. Завершить капремонт планируют осенью 2024 года.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в МОНИКИ запустили второй в институте компьютерный томограф.
Лора Луганская