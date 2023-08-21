Родившегося с весом 320 г младенца выписали из больницы в Петербурге

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«Такой младенец лежал у нас с января, он весил 320 граммов. Но в августе, примерно неделю или две назад, он выписан из больницы», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы медучреждения.
До этого, главный врач Первой детской больницы доктор медицинских наук Александр Гостимский рассказал, что ребёнок был размером с женскую ладонь. Теперь же он видит, дышит, питается и растет. Конечно, он ещё долго пробудет в больнице, несколько месяцев. Но самое главное — новая маленькая жизнь продолжается, петербургские реаниматологи не позволили ей оборваться в самом начале. Это первый подобный случай в России.
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