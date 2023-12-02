Роспотребнадзор опроверг лихорадку денге у прибывшего из Шри-Ланки пассажира

Фото: iStock/Rattankun Thongbun
В Роспотребнадзоре по Москве опровергли информацию о прибывшем из Шри-Ланки в «Шереметьево» пассажире с признаками якобы лихорадки денге. У пациента выявили грипп, говорится на официальном сайте ведомства.
Ранее пассажиров рейса Шри-Ланка – Москва, который 29 ноября прибыл в «Шереметьево», призвали не заниматься самолечением и, при появлении признаков острых респираторных заболеваний, немедленно обращаться в медицинское учреждение.
Читайте также:
Иммунолог Болибок обвинил вирус гриппа во вспышке заболеваемости в Китае
Дубненские врачи спасли женщину в критическом состоянии после ДТП
Врач Павлова рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день
Диана Аванесян