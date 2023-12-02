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Роспотребнадзор опроверг лихорадку денге у прибывшего из Шри-Ланки пассажира

02 декабря 2023, 07:01
Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Роспотребнадзоре по Москве опровергли информацию о прибывшем из Шри-Ланки в «Шереметьево» пассажире с признаками якобы лихорадки денге. У пациента выявили грипп, говорится на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что больному провели полный осмотр и необходимые лабораторные исследования, после изучения которых медики диагностировали у пациента грипп.

Ранее пассажиров рейса Шри-Ланка – Москва, который 29 ноября прибыл в «Шереметьево», призвали не заниматься самолечением и, при появлении признаков острых респираторных заболеваний, немедленно обращаться в медицинское учреждение.

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#шереметьево
#вирус
#москва
#врачи
#грипп
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Врач Павлова рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день
Эндокринолог Павлова: В день допустимо съедать до пяти мандаринов
02 декабря 2023, 05:29

Фото: iStock/Oksana Shyriaieva

Врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила россиян о том, что в преддверии Нового года не следует есть килограммы мандаринов. Об этом она написала в своём Телеграм-канале.
«Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день», — говорится в публикации.

При этом дневную норму лучше всего разделить на несколько приёмов пищи, добавила Павлова.

Также доктор рассказала, что при умеренном потреблении полезными являются не только дольки мандаринов, но и их кожура, которую можно добавлять в воду или другие напитки. В мандаринах содержаться витамины А и С, укрепляющие иммунитет, зубы и кости, заключила эндокринолог.

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Эндокринолог Новосад: Диабет стал чаще развиваться у детей и подростков
Эндокринолог Новосад: Диабет может развиться в любом возрасте
02 декабря 2023, 01:12

Фото: iStock/Irina_Geo

Врач-эндокринолог Софья Новосад предупредила, что диабет, даже при учёте своей неинфекционной природы, распространяется с эпидемической скоростью. Об этом пишет «Лента.ру».
Специалист отметила, что заболевание может начать развиваться в любом возрасте, а в последнее время среди подростков и детей наблюдается его учащение. По словам Софьи, в зоне риска находятся люди старше 45 лет и те, кто регулярно употребляет в пищу много простых углеводов. 

Новосад рассказала, что на начальных стадиях диабет может протекать бессимптомно. Иногда первые признаки заболевания - такие, как сухость во рту, жажда и частое мочеиспускание - появляются уже после повышения в крови глюкозы.

Доктор посоветовала внимательно следить за появлением новых симптомов и обращать внимание  на факторы риска, среди которых малоподвижный образ жизни и лишний вес.

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#врач
#заболевания
#люди
#здоровье
#симптомы
#сахарный диабет
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Сексолог рассказал о разнице мужского и женского оргазма
Сексолог Булах рассказал в чем разница между мужским и женским оргазмом
01 декабря 2023, 21:36

Фото: istock / Denisfilm

Женский и мужской оргазмы различается степенью активности мозга и контроля над ситуацией.
Об этом рассказал психотерапевт, врач-сексолог, акушер-гинеколог Андрей Булах в беседе с РИАМО. Эксперт, сослался на исследования, которые свидетельствуют о том, что у мужчин во время оргазма активируется 3-5 зон мозга, в то время как у женщин задействованы до 30 зон. 

 «Но есть и плюсы: у мужчины оргазм менее выражен, он длится до шести секунд. Женский оргазм более богат на эмоциональные и физические ощущения, он более продолжительный, примерно в два раза», — объяснил врач.
Он также отметил, что у мужчин и женщин разные восстановительные периоды перед следующей кульминацией. Женщина может оргазмировать через небольшой промежуток времени, в то время как мужчине понадобится время для восстановления. 

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#эксперт
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#секс
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Врач Драпкина рассказала, как можно определить риск инфаркта по внешнему виду ушей
Врач Драпкина рассказала, что складка на мочке уха связана с риском инфаркта
01 декабря 2023, 20:57

Фото: iStock/Farknot_Architect

Заслуженный врач РФ, профессор Оксана Драпкина рассказала в своем телеграм-канале о признаке высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, который можно обнаружить на ухе человека.
Как сообщает Драпкина, к данному признаку относится диагональная складка на мочке уха, которая называется признаком Франка. По мнению врача, в холодное время года люди более подвержены сердечным приступам, по этой причине необходимо уделять особое внимание здоровью сердца. Тем, кто страдает сердечными болезнями, Драпкина порекомендовала теплее одеваться и внимательно следить за уровнем давления, сахара и холестерина.

Ранее кардиолог Оксана Дикур заявила, что основным симптомом инфаркта является острая, сжимающая боль за грудиной. При этом такая боль чаще всего сопровождается резким недомоганием, затруднением дыхания, слабостью, страхом смерти.

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Дубненские врачи спасли женщину в критическом состоянии после ДТП
01 декабря 2023, 20:30

Фото: Минздрав МО

Врачи Дубненской больницы спасли пациентку с многочисленными переломами после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
61-летняя женщина была доставлена в реанимацию в критическом состоянии. Врачи оперативно стабилизировали её состояние, провели диагностические исследования и выявили многочисленные повреждения внутренних органов, травму грудной клетки, ушиб лёгкого, перелом плеча, повреждения костей голени, таза, позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму. 
Несколько недель пациентка находилась в тяжелейшем состоянии, её подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Интенсивная терапия помогла предотвратить угрозу жизни. 
«По мере стабилизации состояния женщины травматологи провели две операции – при помощи штифтов малоинвазивным методом восстановили плечо и голень. Далее хирурги извлекли жидкость из пространства между внутренней поверхностью грудной стенки и наружной поверхностью лёгкого для восстановления дыхания», – рассказал главврач больницы Игорь Давронов.
Всего пациентка провела в больнице почти три месяца. Теперь, несмотря на пожилой возраст и серьёзные травмы, она вновь может самостоятельно передвигаться. Сейчас женщина выписана домой. Ей предстоит курс реабилитации.

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Врач предупредила об опасном свойстве зубной пасты
Стоматолог Габеева предупредила о опасности зубной пасты с фтором
01 декабря 2023, 19:39

Фото: istock / Marina Demeshko

Большая часть проблем с полностью рта появляется из-за кариеса, против которого помогает зубная паста с фтором. Но у нее есть опасные свойства, об этом предупредила врач-стоматолог Виктория Габеева в беседе с «Лентой.ру».

Она объяснила, что фтор укрепляет зубную эмаль и предотвращает развитие кариеса. Но эффективность профилактики кариеса зависит от концентрации фтора в пасте. Она заявила, что оптимальным количеством считается 1000–1500 ppm (parts per million, миллиграмм фтора на 1 килограмм пасты).

«Применение лечебной пасты с концентрацией фтора 1500-5000 ppm назначает врач. Обычно стоматологи рекомендуют их только пациентам с высоким риском развития кариеса и имеющим повышенную чувствительность зубов», — заявила врач. 
Габеева предупредила, что при включении в рацион фторсодержащих продуктов может развиться флюороз.

Она также отметила, что нужно использовать небольшое количество пасты — не больше горошины, чтобы не вызывать раздражения нёба и желудка. 

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#врач
#стоматолог
#развитие
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Врач объяснила, почему нужно с осторожностью употреблять мандарины
Эндокринолог Павлова призвала с осторожностью употреблять в пищу мандарины
01 декабря 2023, 19:22

Фото: istock / Oksana Shyriaieva

Эндокринолог Зухра Павлова в личном телеграм-канале предупредила, что мандарины повышают кислотность желудочного сока и стоит есть этот сезонный фрукт с осторожностью.

Она заявила, что мандарины содержат в себе много  витамина А и С, что полезно для здоровья кожи, зубов и укрепления иммунитета. Кроме того, мандарины обладают жаропонижающим свойством. В нем также содержится антиоксидант гесперидин, который в состав препаратов для лечения отеков и даже варикоза. Оранжевые плоды также способны сдерживать выработку «плохого» холестерина за счет вещества синефрина в составе.

«Мякоть фрукта на 87 процентов состоит из воды, на 7 процентов — из сахара, остальное — кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и витамины. В умеренных количествах полезны не только сами дольки, включая белую пленку и сеточки, но и кожура», — рассказала Павлова.
Но злоупотреблять мандаринами не стоит, заявила эндокринолог. Во-первых, они являются сильным аллергеном, а во вторых за счет кислотности могут навредить зубной эмали и желудку, особенно, если у человека есть гастрит или язва. 

Она посоветовала съедать в день не больше 5 плодов, причем не сразу.  Она также посоветовала запивать фрукт водой. 

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#мандарины
#витамины
#счёт
#фрукты
#здоровье
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Иммунолог Болибок обвинил вирус гриппа во вспышке заболеваемости в Китае
01 декабря 2023, 18:45

Фото: istockphoto.com/LewisTsePuiLung

Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что нынешняя вспышка заболеваемости новым опасным вирусом в Китае вызвана мутировавшим гриппом.
«Вирус гриппа постоянно мутирует так же, как и коронавирус, но не так ускоренно. Сейчас в КНР распространяется очередной вариант вируса гриппа. В Китае почти три года был очень жесткий карантин. Жители ходили по улицам строго в респираторах и даже сидели по несколько недель взаперти в своих квартирах. Там были очень серьёзные меры, которые привели к некоторым последствиям», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Болибок.

По его словам, строгие ограничения во время коронавируса могли негативно сказаться на иммунитете граждан КНР, что также оказало влияние на сегодняшнюю ситуацию в стране.

Специалист предупредил, что этот вирус со временем может оказаться и у нас, и спастись от него можно с помощью вакцинации и масочного режима.

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#вирус
#коронавирус
#грипп
#китай
#заболевания
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Врач Лисицкая: Зимний спорт способствует похудению
01 декабря 2023, 18:17

Фото: istockphoto.com/Dmytro Varavin

Врач-терапевт Вероника Лисицкая заявила, что занятия спортом в зимний период способствуют жиросжиганию.
«Занятия спортом зимой на свежем воздухе — это не только необходимая организму физическая активность, но и процесс активного жиросжигания и закаливания организма. Одной из основных причин того, что зимний период может помочь в похудении, является повышенный метаболизм. Когда мы находимся на холоде, наш организм начинает сжигать больше калорий, чтобы сохранить оптимальную температуру тела. Холодная погода способствует сжиганию жира из-за активации бурого жира», — пояснила в беседе с Газета.ру Лисицкая.

Тем временем, исследование BestDoctor и Роза Хутор показало, что среди зимних видов спорта москвичи предпочитают катание на коньках и беговые лыжи.

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#зима
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