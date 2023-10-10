Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом

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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве сообщили, что за прошлую неделю было зарегистрировано более 16 тысяч случаев. Отмечается, что показатель заболеваемости снизился на три с половиной процента.
Ранее Роспотребнадзор предупредил граждан об опасности нового коронавируса «Пирола» по сравнения с ранее обнаруженными вариантами «Омикрона». По словам ведомства, этот штамм может быть более заразным.
При этом, как заявляют в Роспотребнадзоре, первые данные по результатам исследований, проведенных в Швеции и Китае, говорят о том, что этот штамм не так сильно заразен, как заявляли ранее и не рассматривается как второе пришествие «Омикрона».
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Роспотребнадзор заявил об опасности нового штамма коронавируса «Пирола»
Ранее Роспотребнадзор предупредил граждан об опасности нового коронавируса «Пирола» по сравнения с ранее обнаруженными вариантами «Омикрона». По словам ведомства, этот штамм может быть более заразным.
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Екатерина Коршунова