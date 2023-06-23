Роспотребнадзор рекомендует регионам подготовиться к противочумным мероприятиям

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Регионам посоветовали подготовиться к противочумным мероприятиям
Роспотребнадзор порекомендовал регионам быть готовыми к проведению мероприятий по профилактике чумы, перелает РИА Новости.
Отмечается, что с 2017 года в России не было случаев заражения чумой человека. В пресс-службе Роспотребнадзора заявляют, что ситуация по природным очагам на территориях, граничащих с Россией, держится на контроле.
Напомним, Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии выявил больше 130 природных очагов бубонной чумы в 17 регионах страны, в том числе на границе с РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что видновские врачи освоили новый вид реконструктивной хирургии.
Отмечается, что с 2017 года в России не было случаев заражения чумой человека. В пресс-службе Роспотребнадзора заявляют, что ситуация по природным очагам на территориях, граничащих с Россией, держится на контроле.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что видновские врачи освоили новый вид реконструктивной хирургии.
Екатерина Коршунова