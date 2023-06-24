Роспотребнадзор сообщил о новых вспышках Эболы

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о новых вспышках лихорадки Эбола в мире
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в мире продолжают регистрировать вспышки лихорадки Эбола. По её словам, Россия надежно защищена от этой инфекции, пишет РИА Новости.
По информации главы Роспотребнадзора, в 2022 году было зафиксировано 2 вспышки Эболы в Конго и 1 случай в Уганде.
В марте 2023 года вспышка была зафиксирована в Танзании.
Ранее сообщалось, что в Японии зафиксирован первый в мире случай заражения вирусом Оз. Жительница префектуры Ибараки в возрасте старше 70 лет жаловалась на лихорадку и усталость. У нее диагностировали пневмонию, однако её состояние ухудшалось. Женщину госпитализировали, а на верхней части бедра медики обнаружили укусившего её клеща.
По информации главы Роспотребнадзора, в 2022 году было зафиксировано 2 вспышки Эболы в Конго и 1 случай в Уганде.
Ранее сообщалось, что в Японии зафиксирован первый в мире случай заражения вирусом Оз. Жительница префектуры Ибараки в возрасте старше 70 лет жаловалась на лихорадку и усталость. У нее диагностировали пневмонию, однако её состояние ухудшалось. Женщину госпитализировали, а на верхней части бедра медики обнаружили укусившего её клеща.
Мария Фирсова