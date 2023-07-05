Роспотребнадзор: В Екатеринбурге у работников Ozon выявлен менингококк

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В Екатеринбурге у семи работников распределительного центра Ozon выявлена менингококковая инфекция. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
В Екатеринбурге у семи работников распределительного центра Ozon выявлена менингококковая инфекция. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Согласно сообщению, случаи инфицирования выявлены у семи сотрудников Ozon, который располагается в Екатеринбурге на территории логопарка «Кольцовский». В настоящее время специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мер.
В том числе проходит вакцинация сотрудников, а также и профилактическая антибиотикотерапия и усиленная дезинфекция помещений. Уточняется, что прививки от менингококковой инфекции сделали уже более 60 человек.
При этом в ведомстве подчеркнули, что инфекция не передается через посылки.
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Согласно сообщению, случаи инфицирования выявлены у семи сотрудников Ozon, который располагается в Екатеринбурге на территории логопарка «Кольцовский». В настоящее время специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мер.
При этом в ведомстве подчеркнули, что инфекция не передается через посылки.
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Элина Позднякова