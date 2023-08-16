Роспотребнадзор: в России не обнаружен новый штамм коронавируса

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Ранее сообщалось, что в США приступили к поиску новых мутаций вируса COVID-19. В планах – создание нового биооружия, которое позволит контролировать биологическую обстановку во всём мире. Вместе с разработкой нового вируса будет осуществляться создание вакцины и препаратов для его купирования.
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