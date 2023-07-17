Роспотребнадзор: в России нет неизвестной египетской болезни, встречается лихорадка Денге

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В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что «неизвестной» египетской болезни в России нет, но лихорадка Денге встречается.
Уточняется, что в прошлом году было выявлено 29 случаев лихорадки Денге. Чаще всего денге заболевают туристы, приезжающие из Таиланда, Вьетнама и Индонезии.
В Роспотребнадзоре дополнили, что с 2020 года количество заболевших лихорадкой Денге снижается.
Напомним, на египетских курортах выявлены случаи неизвестного заболевания, симптомы которого схожи с лихорадкой денге. Вспышка заболевания зафиксирована в провинции Кена.
В легкой форме заболевание проявляется как простуда. При этом тяжелое течение болезни сопровождается, рвотой, сильными кровотечениями, а также снижением артериального давления.
Отмечается, что в России из-за неизвестной болезни усилили санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта.
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В Роспотребнадзоре дополнили, что с 2020 года количество заболевших лихорадкой Денге снижается.
В легкой форме заболевание проявляется как простуда. При этом тяжелое течение болезни сопровождается, рвотой, сильными кровотечениями, а также снижением артериального давления.
Отмечается, что в России из-за неизвестной болезни усилили санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта.
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Екатерина Коршунова