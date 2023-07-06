Роспотребнадзор: в водоемах Ростовской области обнаружена холероподобная бактерия

ФотоiStock/Iuliia Leonteva
В нескольких водоемах Ростовской области Роспотребнадзор обнаружил холероподобные бактерии, которые при попадании в человеческий организм вызывают острые кишечные инфекции. Это следует из сообщения ведомства.
Уже в ближайшее время будет введен запрет на купание в этих местах на время, пока будут длиться лабораторные исследования. В ведомстве призвали местных жителей соблюдать предписанные правила, а также соблюдать правила гигиены и покупать рыбу только в местах санкционированной торговли.
Читайте также:
В оздоровительном лагере «Юность» Воронежской области отравились 10 детей
В Магнитогорске 16 человек отравились шаурмой в кафе «Хорошее место»
Роспотребнадзор: сальмонелла стала причиной массового отравления шаурмой в Братске
Элина Позднякова