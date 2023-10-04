Российские ученые обнаружили новый экспресс-метод диагностики рака

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Учёные Томского государственного университета разработали новый способ экспресс-диагностики состояния здоровья по капле крови или выдыхаемому воздуху. За несколько минут можно обнаружить признаки опасных заболеваний, в том числе и онкологии. Информацию сообщают РИА Новости.
«Наш метод диагностики основан на компонентном анализе тканей, биологических жидкостей или выдыхаемого воздуха на молекулы-биомаркеры», — рассказал сотрудник лаборатории Денис Вражнов.Исследователи выявили, что по молекулярному профилю можно обнаружить рак на ранних стадиях. Среди них меланома (рак кожи) и глиома (агрессивная форма рака мозга). Как утверждают ученые, данный метод экспресс-диагностики будет широко распространен не только в медицине.
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