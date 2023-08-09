Российские ученые разрабатывают протез для печени

Гепатит С является одной из причин цирроза печени и первичного рака печени, напомнил специалист в беседе с РИА Новости. Именно поэтому долгое время это заболевание называли «ласковым убийцей». Но сейчас оно таковым уже не является, заметил эксперт. Хотя вакцины от гепатита С ученым до сих пор создать не удается, в последнее время удалось достичь значительных успехов в его лечении. Появились препараты, которые способны воздействовать на вирус на разных этапах его репликации в организме.

Если сначала, когда медики только начали применять для лечения гепатита С интерфероны, их эффективность достигала 30 процентов и это считалось успехом, то позже, когда появились препараты на основе ингибиторов полимерплазы РНК, лечение интерферонами утратило свою актуальность. Современные препараты позволяют достичь полного излечения в 95-98 процентах случаев. Это удивительный результат, который показывает, что найден эффективный способ лечения гепатита С, заключил эксперт.Гепатолог Монахов предупредил о возможности инфицирования гепатитом из-за татуировок Заболеваемость гепатитом С в Московской области за десятилетие снизилась втроеИнфекционист Чуланов: Гепатит С стал полностью излечимым