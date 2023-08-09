Российские ученые разрабатывают протез для печени

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Специалисты уже провели испытания свойств нового материала на животных. Эксперимент показал, что аэрогель не токсичен, не вызывает отторжения и полностью безопасен. По словам ученых, до момента применения метода в медицинской практике еще предстоит пройти полный цикл доклинических и клинических испытаний. Проект получил поддержку Российского научного фонда.
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