Российские ученые разработали фитопрепарат для лечения поздних стадий рака

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Противоопухолевый инновационный фитопрепарат на основе аврана разработали ученые Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского. Информацию об этом сообщает РИА Новости.
Исследования проводились на протяжении десяти лет и сейчас показали хорошие результаты. Министерство здравоохранения РФ уже выдал разрешение на проведение клинических исследований первой фазы.
Авран лекарственный является дикорастущим многолетником, который распространен во многих регионах России. Он считается ядовитым и применялся в народной медицине в составе отваров.
Проректор университета по научной работе Александр Федонников в беседе с «РИА Новости» рассказал, что многие лекарства от онкологических образований вызывают массивное разрушение опухолевых клеток, что вызывает сильную интоксикацию организма. Лекарство на основе аврана же активирует апоптоз – программируемую клеточную смерть, которая происходит в нормальных условиях работы организма. Таким образом, человек легче переносит его.
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Авран лекарственный является дикорастущим многолетником, который распространен во многих регионах России. Он считается ядовитым и применялся в народной медицине в составе отваров.
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Алина Юрчак