Российские ученые разработали метод растворения временных имплантатов в организме

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Сотрудники Института химии Дальневосточного отделения Российской академии наук во Владивостоке разработали гибридное защитное покрытие для временных саморастворяющихся имплантатов на основе магния. Модифицированный защитный слой обеспечивает антикоррозийную защиту металла и контролируемое растворение материала. Теперь скорость саморастворения магниевых конструкций можно контролировать.
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