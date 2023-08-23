Российские учёные доказали влияние аритмии на риск развития атеросклероза

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Отмечается, что учёные смогли выявить взаимосвязь колебания давления в артериях при наличии аритмии с атеросклерозом при помощи двух устройств для моделирования внутриартериального кровообращения и кровотока в месте разделения артерии на две другие.
«Мы провели клиническую часть работы и получили закономерности – шкалы прогнозирования и оптимальные алгоритмы ведения пациентов с аритмиями. Но нам надо было эти данные доказать, поэтому мы создали устройства. Теперь мы знаем, что колебание давления в артериях при наличии нарушения ритма в сосудах — это дополнительный фактор риска возникновения атеросклероза», – пояснила в беседе с Газета.ру Германова.
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