Российские учёные нашли в водорослях вещества для борьбы с COVID-19

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«Мы обнаружили семь кандидатов, которые блокируют разные части белков, отвечающих за размножение вируса. Также выяснилось, что бромофикоевая кислота C активна сразу по отношению к двум мишеням. Конечно, о препаратах для лечения коронавируса на основе водорослей говорить ещё рано, но в целом, полагаем, это хороший задел для продолжения экспериментальных исследований в данном направлении», — прокомментировал соответсвующее исследование в беседе с Газета.ру главный научный сотрудник лаборатории перспективных материалов, зеленых методов и биотехнологий УрФУ Григорий Зырянов.
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