Российские учёные разработали алгоритм распознавания симптомов инсульта

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«На первом месте по смертности — сердечно-сосудистые заболевания, среди них первое место — инфаркты, второе — инсульты. Инфаркты уже научились диагностировать и лечить, а тема инсультов гораздо менее изучена. В связи с этим возникает проблема, что люди часто не распознают признаки наступления инсульта. Но есть «золотой период» в 4,5 часа, если человек успел обратиться в медучреждение, то его могут спасти», — пояснил в беседе с RT лидер проекта Олег Молородов.
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