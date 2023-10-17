Российские учёные создали самую точную нейросеть для определения COVID-19

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Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создали самую точную нейросеть для определения коронавирусной инфекции с помощью рентгеновских снимков лёгких.
«Модель позволяет быстро и точно определить наличие COVID-19 или других видов пневмонии на КТ-снимках легких. Это может помочь врачам быстрее и точнее ставить диагнозы, что позволит снизить нагрузку на медперсонал. От аналогов наша программа отличается, прежде всего, улучшенной точностью интерпретации», – отметил в беседе с «Газета.Ru» один из разработчиков нейросети, инженер Научно-технологического комплекса Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии» СПбПУ Диб Али.
Учёные утверждают, что разработка имеет большой потенциал для точной и быстрой диагностики коронавирусной инфекции.
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