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Российские учёные создали устройство, которое поможет незрячим видеть через язык

31 июля 2023, 13:44

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский стартап Umwelt совместно с учёными из Сеченовского университета разработал прибор, напоминающий медицинскую маску, который через язык передаёт информацию об окружающем мире в мозг. Об этом сообщают «Известия».
Такое устройство позволит видеть людям с врождённой и приобретённой слепотой, поможет больным, проходящим реабилитацию после инсульта, может использоваться в игровой индустрии и в создании реалистичной рекламы. Разработчики уверяют, что в перспективе подобные устройства позволят передавать мысли между людьми.

Прибор состоит из камеры снаружи и стимуляторов внутри, которые через язык передают сигналы в мозг, не задействуя при этом глаза и другие органы чувств.


Патент на устройство уже оформлен, однако оно пока ещё не имеет разрешения на применение в медицинских целях.

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#ученые
#наука
#медицина
#инновации
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Косметолог Красота: «Если быть в меру красивым и ухоженным — можно хоть сразу на подиум»
31 июля 2023, 13:46

Фото: istockphoto.com/Aleksandr Rybalko

Косметолог Анна Красота заявила, что роль косметологии в современном мире огромна, поскольку внешний вид придаёт человеку уверенности в себе, что зачастую способствует успеху и достижению целей в жизни.
В частности, специалист оценила роль косметических процедур для претенденток конкурсов красоты.

«Косметология в целом — мощный инструмент. Люди, которые следят за собой, намного быстрее добиваются поставленных в жизни целей. Они чувствуют себя уверенными, красивыми, и это их тоже двигает. Если быть в меру красивым и ухоженным — можно хоть сразу на подиум», — приводят Дни.ру слова эксперта.

До этого сообщалось, что врачи Серпуховской областной больницы спасли девушку с воспалением почки. Как передаёт АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Подмосковья, пациентка жаловалась на резкие боли в животе и слабость, у неё наблюдался озноб. Хирурги провели операцию по удалению почки, в результате пациентка чувствует себя хорошо.

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Более 5 тыс. человек проверили своё здоровье в парках Подмосковья за лето
31 июля 2023, 12:10

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

У жителей Московской области есть возможность проверить свое здоровье в парках региона, в рамках выездной акции «Проверь здоровье в парке».
29 и 30 июля, у жителей Московской области была возможность проверить свое здоровье в 21 парке региона, в рамках акции, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В эти выходные акция проходила в парках Ленинского округа, Подольске, Щёлкове, Коломне, Химках и других муниципалитетах.
«Регулярная диагностика позволяет владеть актуальной информацией о собственном здоровье.  С начала лета жители Подмосковья могут проверить здоровье в парке – то есть, не посещая поликлинику. Такой возможностью воспользовались уже более 5 тыс. человек», - рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
В пресс-службе ведомства рассказали, что во время осмотров в парках жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале «Госуслуг».

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#сво
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Нарколог Холдин рассказал, почему из любителей вейпов не вырастет гений
31 июля 2023, 11:30

Фото: istockphoto / master1305

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал подмосковным родителям как обезопасить своего ребёнка от курения сигарет или вейпов.
Летом у детей появляется много свободного времени, которое они проводят на улице. Именно в этот период существует повышенный риск того, что ребенок может впервые попробовать покурить, выпить алкоголь или попробовать запрещенные вещества, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«У подрастающего поколения от такого вида курения особенно страдают все системы и органы, начиная от легких и сердца, заканчивая нервной системой. Также заметно снижается память, концентрация внимания, мышление и воображение. Поэтому, если ребёнок хочет выбрать креативную профессию в будущем, развивать мышление и воображение, связываться с вейпами и электронными сигаретами ни в коем случае не стоит», — рассказал Виталий Холдин.
Задача родителей объяснить своему ребенку о плюсах здорового образа жизни и негативных последствиях, которые могут возникнуть из-за появления в его жизни вредных привычек.

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#психиатр
#вейп
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Серпуховские врачи спасли жизнь пациентки с гнойным расплавлением почки
31 июля 2023, 10:43

Фото: Минздрав МО

Врачи Серпуховской областной больницы спасли пациентку с гнойным расплавлением почки из-за гигантского камня. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в стационар 27-летнюю девушку с ознобом, жалобами на резкие боли в животе и слабость. Выяснилось, что она с детства страдала от нарушения работы почек. 
 
Компьютерная томография и УЗИ показали, что правая почка и мочеточник девушки заполнены огромным коралловидным камнем и гноем. Воспаление начало распространяться на околопочечное пространство. Был проведен консилиум с главным урологом Московской области и принято решение о проведении срочной операции. 
 
В итоге пациентке пришлось удалить правую почку и мочеточник, а вместе с ними гигантский камень, состоявший из несколько частей и достигший в длину 20 см.
 
Операция прошла успешно. Девушка чувствует себя хорошо и уже выписана. 

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#пациенты
#операция
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Диетолог Соломатина перечислила продукты для укрепления сосудов при диабете
31 июля 2023, 07:06

Фото: iStock/Lisovskaya

Врач-диетолог Елена Соломатина подчеркивает, что правильное питание играет важную роль в поддержании здоровья сосудов при сахарном диабете. В беседе с телеканалом «Москва 24» она рассказала о тех продуктах, которые приносят пользу в этом процессе. В частности, это рыба, орехи, шпинат, черешня, льняное семя и авокадо.
По словам Елены Соломатиной, существует целый ряд продуктов, которые содержат витамин C, рутин, хром и омега-3 жирные кислоты. Они могут помочь человеку укрепить сосуды и замедлить патологические изменения при сахарном диабете.

Витамин C (аскорбиновая кислота) — это мощнейший антиоксидант, который способствует укреплению стенок кровеносных сосудов и повышению их эластичности. Найти его можно в цитрусовых, киви, клубнике, брокколи и шпинате.

Жирные кислоты Омега-3 способствуют снижению уровня холестерина и тромбообразованию, а также укрепляют стенки сосудов. Основные источники Омега-3 жирных кислот — это рыба (лосось, тунец, сардины), авокадо, льняное семя, а также орехи (миндаль либо грецкий орех).

Рутин (витамин Р) также способствует укреплению стенок капилляров, снижает их проницаемость и повышает их устойчивость к воздействию различных факторов. Рутином богаты цитрусовые, красный перец, зеленый чай или черешня.

Наконец, хром является важным микроэлементом, который помогает регулировать уровень глюкозы в крови. А это, в свою очередь, улучшает функционирование инсулина в организме и снижает риск развития при диабете сердечно-сосудистых заболеваний. Высоким содержанием хрома могут похвастаться мясо, рыба, яйца или бобовые.

Соломатина подчеркнула, что перед тем, как вносить какие бы то ни было изменения в свой рацион, нужно предварительно посоветоваться со своим лечащим врачом либо диетологом, которые помогут подобрать правильную схему питания, учитывающую все индивидуальные особенности пациента.

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#сахарный диабет
#диетолог
#питание
#рыба
#овощи
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Врач Вялов назвал пищевую привычку, которая разрушает кишечник
30 июля 2023, 19:56

Фото:istockphoto/ronstik

Голодание, фанатичное отношений к диете может серьёзно навредить здоровью кишечника и даже разрушить этот пищеварительный орган.
Об этом в своём Telegram-канале предупредил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.
 
«Категорически запрещено терпеть голод, лучше съесть вредную еду», —считает гастроэнтеролог. По его словам, перегибы в диетах приводят к заболеваниям кишечника.
Вялов напомнил, что нормой питания в день для взрослого человека считается 1 кг пищи, не меньше. Сокращение этой нормы до 300 г гарантировано приведёт к проблемам с кишечником.

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#еда
#диета
#здоровье
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Учёные сообщили о способе снизить риск астмы у ребёнка
30 июля 2023, 18:36

Фото:istockphoto/KuznetsovDmitry

Исследователи из Медицинского исследовательского института QIMR Berghofer выяснили, что диета кормящих матерей с высоким содержанием клетчатки способна защитить младенцев от серьёзных респираторных заболеваний, в числе которых и астма.
Исследование опубликовал журнал Immunity. Учёные обнаружили, что пищевые волокна меняют микробный состав материнского молока, а это влияет на развитие микробиоты кишечника младенца.
 
Микробы младенца взаимодействуют с клетками, которые выстилают кишечник, и заставляют их вырабатывать фактор роста, поддерживающий иммунные клетки в костном мозге. Это может усилить защиту младенца от тяжелых инфекций нижних дыхательных путей, которые предрасполагают ребёнка к хроническим заболеваниям легких.
 
Материнская диета с низким содержанием клетчатки приводит к нарушениям процесса иммунного развития.
 
Плохое питание матери может привести к тяжёлым инфекциям нижних дыхательных путей, включая пневмония и бронхиолит, у детей. Эти инфекции – основная причина  младенческой заболеваемости во всем мире. Также они повышают риск развития астмы.
 
Результаты могут повлиять на рекомендации для кормящих матерей, а также изменить детские смеси, чтобы обеспечить аналогичный защитный эффект.
 
В будущем исследователи планируют найти способ предотвращать астму с помощью пробиотика с полезными бактериями.

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Ученые нашли способы поддерживать вес после похудения

Гастроэнтеролог Вялов предупредил об опасности плавания после еды
#ребенок
#дети
#семья
#младенец
#еда
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Ученые нашли способы поддерживать вес после похудения
30 июля 2023, 16:33

Фото:istockphoto/Marina Demeshko

Регулярные взвешивания и потребление клетчатки помогут сохранить результаты диеты.
Об этом сообщили эксперты по снижению веса Генриетта Грэм и Клэр Мэдиган изданию The Conversation.
 
Эксперты рекомендуют создать полезные привычки. Например, прогуливаться после ужина или подниматься по ступенькам. Исследования доказали, что физическая активность является наиболее важным фактором для контроля веса после похудения. Эксперты рекомендуют уделять физическим упражнениям примерно 250 минут в неделю, чтобы сохранить результаты похудения.
 
Вес колеблется на 1-2 кг в течение недели, поэтому регулярные взвешивания помогут выяснить индивидуальный диапазон максимального и минимального среднего веса. Это позволит понять, нужно ли вносить какие-либо изменения в рацион и активность. 
 
Также стоит подстраиваться под праздники и дружеские встречи. Например, брать с собой здоровые варианты закусок. 
 
Стало известно, что люди, которые придерживались низкокалорийной диеты (от 800 до 1200 ккал в день), восстанавливают от 26% до 121% потерянного веса спустя 5 лет после диеты. А те, кто худел медленнее, спустя год набирают 30-35% потерянного веса.

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#диета
#здоровье
#диетолог
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Гастроэнтеролог Вялов предупредил об опасности плавания после еды
30 июля 2023, 11:24

Фото:istockphoto/galitskaya

Врач Сергей Вялов советует воздержаться от нагрузок на мышцы на 1,5-2 часа после приёма пищи.
Радио Sputnik врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов рассказал, что в случае, если диафрагма и межреберные мышцы активно работают при полном желудке, может начаться изжога или отрыжка, которая может сбить дыхание во время плавания.
 
После возникновения изжоги и отрыжки может последовать приступ аритмии, а также спазм бронхов. Всё это вкупе может довести человека до реанимации. Человек может даже утонуть, предостерег специалист.
 
После еды нужно обязательно выдержать время и дать организму время на переваривание пищи, и только после этого отправляться купаться.

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#отпуск
#купание
#вода
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