Российские учёные создали устройство, которое поможет незрячим видеть через язык

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Российский стартап Umwelt совместно с учёными из Сеченовского университета разработал прибор, напоминающий медицинскую маску, который через язык передаёт информацию об окружающем мире в мозг. Об этом сообщают «Известия».
Такое устройство позволит видеть людям с врождённой и приобретённой слепотой, поможет больным, проходящим реабилитацию после инсульта, может использоваться в игровой индустрии и в создании реалистичной рекламы. Разработчики уверяют, что в перспективе подобные устройства позволят передавать мысли между людьми.
Прибор состоит из камеры снаружи и стимуляторов внутри, которые через язык передают сигналы в мозг, не задействуя при этом глаза и другие органы чувств.
Патент на устройство уже оформлен, однако оно пока ещё не имеет разрешения на применение в медицинских целях.
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Прибор состоит из камеры снаружи и стимуляторов внутри, которые через язык передают сигналы в мозг, не задействуя при этом глаза и другие органы чувств.
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Анастасия Чинкова