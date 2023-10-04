Российские врачи смогут назначать пациентам БАДы

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Врачи смогут назначать пациентам БАДы и выписывать рецепт на них. Об этом РИА Новости сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Уточняется, что мера одобрена правительственной комиссией по законопроектной деятельности.
При этом, Груздев отметил, что медработники имеют право назначать только те БАДы, которые отвечают по качеству законодательству РФ и зарегистрированы в соответствии с ним.
Кроме того, проектом запрещается распространять информацию о розничной торговле БАДами, в том числе и в дистанционной форме.
По словам Груздева, правительство РФ теперь может устанавливать качество БАДов, а также сырья для их изготовления. Также правительство наделяется правом устанавливать способы регистрации биологически активных добавок отечественных производителей.
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При этом, Груздев отметил, что медработники имеют право назначать только те БАДы, которые отвечают по качеству законодательству РФ и зарегистрированы в соответствии с ним.
По словам Груздева, правительство РФ теперь может устанавливать качество БАДов, а также сырья для их изготовления. Также правительство наделяется правом устанавливать способы регистрации биологически активных добавок отечественных производителей.
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Анастасия Чинкова