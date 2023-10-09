Россиян предупредили о неочевидной опасности кружки кофе на завтрак

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«В итоге возникает высокий риск развития метаболического синдрома. Начинает расти окружность талии. В норме у женщин талия должна быть не более 82-85 сантиметров, а у мужчин — не более 90-92 сантиметров. Увеличение этих параметров происходит как раз из-за метаболического синдрома из-за пропуска полноценного завтрака», — объяснила Жаровская.
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