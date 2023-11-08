Россиян предупредили о приближении пика заболеваемости коронавирусом

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Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков считает, что максимальное число случаев заболевания коронавирусом в России в текущем году следует ожидать в декабре. Он предупредил о приближении к этому пику в беседе с изданием «Лента.ру».
Крючков отметил, что на данный момент наблюдается начало осенне-зимне-весеннего периода, который обычно охватывает период с октября по середину апреля в разные годы.
Иммунолог добавил, что в текущем году реальное число заболевших, скорее всего, будет ниже, чем в предыдущем и значительно ниже, чем в прошлых волнах, таких как омикрон. Тем не менее, всплеск заболеваемости будет заметным.
Крючков также отметил, что в России сейчас проводится значительно меньше тестирования на COVID-19, и по этой причине официальные данные о росте числа заболевших могут быть недооценены.
Иммунолог заключил, что пик заболеваемости ожидается в декабре и может совпасть с сезонностью распространения «пиролы», традиционно активной в этом месяце.
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Иммунолог добавил, что в текущем году реальное число заболевших, скорее всего, будет ниже, чем в предыдущем и значительно ниже, чем в прошлых волнах, таких как омикрон. Тем не менее, всплеск заболеваемости будет заметным.
Иммунолог заключил, что пик заболеваемости ожидается в декабре и может совпасть с сезонностью распространения «пиролы», традиционно активной в этом месяце.
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Артем Кузьмин