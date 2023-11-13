Россиян предупредили о продуктах, которые провоцируют рак кишечника

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Неправильное питание является серьезным фактором, которое может провоцировать развитие рака кишечника.
Врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с NEWS.ru предупредил, что чрезмерное потребление копченого или жареного мяса вредит организму и повышает риск развития онкологических заболеваний
«В рацион необходимо добавлять фрукты и овощи, содержащие большое количество клетчатки», — посоветовал Черемушкин.
Ранее врач-онколог Валерий Егиев перечислил неочевидные симптомы рака поджелудочной железы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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