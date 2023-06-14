Россиян предупредили о серьёзных заболеваниях, которые переносят комары

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Терапевт Кондрахин перечислил основные инфекции
Врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что основными заболеваниями, которые переносят комары, являются малярия, а также вирус Зика, лихорадка Западного Нила, жёлтая лихорадка, лихорадка Денге.
При этом, по словам эксперта, в средней полосе России комары не переносят инфекций, а все подобные случаи являются привозными.
При этом, исключать совсем опасность этих инфекций не стоит, поскольку в Северо-Западном федеральном округе РФ уже зафиксированы случаи заражения малярией, а в Сибири и на Дальнем Востоке встречается лихорадка Западного Нила.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что чаще всего укусы комаров вызывают аллергические реакции на слюну и то, что в ней содержится. Но есть и более серьёзные последствия. Например, малярия, которая считается самым известным заболеванием, которое переносят комары.
При этом, по словам эксперта, в средней полосе России комары не переносят инфекций, а все подобные случаи являются привозными.
«Эти инфекции характерны для регионов с более теплым климатом. Комар встает на крыло, когда температура воздуха поднимается выше 20 градусов тепла. К счастью для москвичей, нам нечего опасаться», – пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.
При этом, исключать совсем опасность этих инфекций не стоит, поскольку в Северо-Западном федеральном округе РФ уже зафиксированы случаи заражения малярией, а в Сибири и на Дальнем Востоке встречается лихорадка Западного Нила.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что чаще всего укусы комаров вызывают аллергические реакции на слюну и то, что в ней содержится. Но есть и более серьёзные последствия. Например, малярия, которая считается самым известным заболеванием, которое переносят комары.
Мелисса Тимофеева