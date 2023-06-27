Россиян предупредили о смертельной опасности авиаперелётов

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«При хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы резкие изменения артериального давления могут создать эпизоды спазма и ишемической болезни сердца. Это главные проблемы, которые часто случаются во время длительных перелетов», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.
Врач рекомендовал во время полёта регулярно проводить гимнастику для нижних конечностей.
Ранее Александр Эдигер заявил, что ультразвук является интересным методом удаления опухолей, однако применять его надо с осторожностью, поскольку на месте удалённого новообразования впоследствии может возникать мощнейшее воспаление.