Гастроэнтеролог предупредил россиян о требующей срочного лечения боли в спине

Фото: istock / undefined undefined
Сильные боли в спине могут сигнализировать о проявлении панкреатита, из-за которого разрушается поджелудочная железа. Об опасном симптоме предупредил гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов на своем YouTube-канале.
Он рассказал, что во время панкреатита клетки поджелудочной разрушаются и отмирают, из-за чего могут быть болезненные ощущения в области спины. Если болезнь не лечить, то боль перерастет в опоясывающую.
Специалист также отметил, что панкреатит опасное заболевание, требующее срочного лечения, так как разрушение поджелудочной может развиваться крайне быстро. Вялов предупрдеил, что злоупотребление алкоголем, сигаретами, а также вредной едой провоцирует запуск процесса разрушения органа.
Читайте также:
MeatScience: Некоторые виды мяса не повышают холестерин
Врач Скорогудаева: Маникюр может привести к миоме матки
«Без прелюдий»: Мужчины рассказали о раздражающих моментах в сексе
«Рядом с поджелудочной железой находится большое нервное сплетение, и если оно попадает в очаг воспаления, то тогда боль разливается по всему животу», — разъяснил врач.
Читайте также:
MeatScience: Некоторые виды мяса не повышают холестерин
Алина Юрчак