Россиян предупредили о заболеваниях, которые можно подхватить при купании в водоёмах

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Иммунолог Крючков перечислил инфекции
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что при купании в водоёмах можно заразиться самыми разнообразными инфекциями, начиная от кишечных заболеваний и заканчивая дерматологическими.
Кроме того, по словам специалиста, такие инфекции опасны своим инкубационным периодом, который у различных заболеваний может сильно различаться.
Ранее сообщалось, что работники ГКУ МО «Мособлпожспас» регулярно проводят патрулирование в местах несанкционированного купания граждан на водоемах Московской области. Спасатели напоминают о том, что запрещено посещать несанкционированные пляжи – купание на них может быть опасно из-за формы берега и дна, быстрого течения или иных факторов, которые не позволили сделать место официально разрешённым для купания. Кроме того, на неофициальных пляжах не несут дежурство спасатели.
«Это и кишечные инфекций, где широкий перечень того, что можно подхватить: от банальной кишечной палочки до холеры. Можно навредить кожному покрову, заразившись паразитами. Заболевания слизистой носа тоже не исключены, верхних дыхательных путей, в том числе пневмонией», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Крючков.
Ранее сообщалось, что работники ГКУ МО «Мособлпожспас» регулярно проводят патрулирование в местах несанкционированного купания граждан на водоемах Московской области. Спасатели напоминают о том, что запрещено посещать несанкционированные пляжи – купание на них может быть опасно из-за формы берега и дна, быстрого течения или иных факторов, которые не позволили сделать место официально разрешённым для купания. Кроме того, на неофициальных пляжах не несут дежурство спасатели.
Мелисса Тимофеева