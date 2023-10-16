Россиян предупредили об опасности долгого сидения в туалете

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Врач-колопроктолог «СМ-Клиника» Сергей Бровиков предупредил россиян об опасности долго сидения в туалете, по его словам, время дефекации нельзя сидеть на унитазе в одной позе дольше нескольких минут.
Он рассказал, что сидеть на унитазе можно не более пяти минут, при этом стоит избегать потуг.
По словам Боровикова, во время сидения на унитазе примерный угол между туловищем и бедрами должен составлять 45 градусов. В таком положении прямая кишка принимает правильную форму, а мышцы могут расслабиться. Он также уточнил, что для регулярного стула стоит употреблять в пищу больше овощей.
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«Многие люди отправляются в туалет с телефоном или книгой, из-за чего проводят там гораздо больше времени в физиологически неправильном положении. Долгое сидение на унитазе в одной позе влечет переполнение вен малого таза кровью. Это повышает риск развития геморроя», - цитирует «Лента.ру» специалиста.
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Элина Позднякова