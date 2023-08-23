Россиян предупредили об опасности монодиет

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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что монодиеты могут спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем, включая нарушения работы иммунной системы.
«Есть более-менее сбалансированные монодиеты. Так, в гречневой крупе есть широкая линейка полезных веществ, и дефициты там не такие сильные. Но бывают совсем немыслимые монодиеты. Например, когда человек питается одной куриной грудкой. Тогда не хватит клетчатки, и начнутся проблемы с иммунитетом», — поделилась в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.
Она добавила, что в принципе продолжительная нехватка в организме определённых веществ, вызванная неграмотно выстроенным рационом и диетами, может нанести существенный вред здоровью.
«При употреблении такого мяса будет повышаться холестерин, нарушаться липидный профиль крови в сторону липопротеидов низкой плотности плохого холестерина, развиваться атеросклероз, ишемия и сосудистые катастрофы», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.
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