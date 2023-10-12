Россиян предупредили об опасности спать ночью при свете

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Австралийские ученые под руководством профессора Шона Кейна из Школы психологических наук Университета Монаша и Института мозга и психического здоровья Тернера в Мельбурне провели исследование и доказали, что ночной сон при свете способен повысит риск психических расстройств.
Так, исследование было посвящено влиянию света на психику человека. Учёные пришли к выводам, что свет в принципе влияет не только на здоровье, но и на психику. Как передаёт научный обозреватель «Москвы 24» Николай Гринько, у тех, кто вынужден проводить ночи при свете (искусственном или естественном), повышается риск депрессии, психозов, биполярных и посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР). И наоборот, те, кто в основном производит активную деятельность в дневное время, а ночью спит, риск расстройств значительно снижается.
В этой связи людям рекомендовали проводить больше времени днём на свету, а ночью, наоборот, снижать освещение до минимальных значений.
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Мелисса Тимофеева