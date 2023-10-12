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Россиян предупредили об опасности спать ночью при свете

Учёные доказали, что свет ночью повышает риск психических расстройств
12 октября 2023, 12:51
Фото: istockphoto.com/fizkes

Фото: istockphoto.com/fizkes

Австралийские ученые под руководством профессора Шона Кейна из Школы психологических наук Университета Монаша и Института мозга и психического здоровья Тернера в Мельбурне провели исследование и доказали, что ночной сон при свете способен повысит риск психических расстройств.
Так, исследование было посвящено влиянию света на психику человека. Учёные пришли к выводам, что свет в принципе влияет не только на здоровье, но и на психику. Как передаёт научный обозреватель «Москвы 24» Николай Гринько, у тех, кто вынужден проводить ночи при свете (искусственном или естественном), повышается риск депрессии, психозов, биполярных и посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР). И наоборот, те, кто в основном производит активную деятельность в дневное время, а ночью спит, риск расстройств значительно снижается.

В этой связи людям рекомендовали проводить больше времени днём на свету, а ночью, наоборот, снижать освещение до минимальных значений.


Ранее владелица продюсерского центра, общественный деятель Ханна Изотова объяснила феномен одиноких селебрити. В беседе с «Дни.ру» она заявила, что зачастую образ, созданный для публики, не соответствует истинному состоянию популярных людей, поэтому многих может удивлять отсутствие отношений или пары у их кумиров.

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#здоровье
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В Домодедово спасли врачи спасли женщину с гнойным панкреатитом
12 октября 2023, 11:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В домодедовскую больницу поступила пациентка с сильными болями брюшной полости и явными признаками интоксикации. По словам врачей она три дня лечилась дома «от отравления».
На момент поступления в приемный покой женщина находилась в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава МО.


«У пациентки была диагностирована острая форма панкреатита - болезни поджелудочной железы - с разрушением окружающих тканей и гнойным процессом в жировой клетчатке. В течение двух месяцев наши хирурги совместно с анестезиологами-реаниматологами, которые вывели пациентку из критического состояния панкреатогенного шока, провели 5 операций по удалению омертвевших тканей.<…> », – комментирует заведующий хирургическим отделением № 1 стационара № 2, врач-хирург высшей квалификационной категории Кирилл Овчинников.


Стоит отметить, что сейчас женщина находится на реабилитационном лечение под наблюдением врачей. Специалисты настоятельно рекомендуют систематически проходить диспансеризацию, а при хронических болезнях посещать профильного врача на регулярной основе.


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#домодедово
#подмосковье
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Ученые выяснили, как работа по ночам влияет на здоровье
Communications Biology: Работа в ночную смену приводит к лишнему весу
12 октября 2023, 09:06

Фото: istock / bunditinay

Ученые из Бристоля и Университета гигиены труда и окружающей среды в Японии изучили влияние работы ночью на работу организма. Они пришли к выводу, что нарушение циркадных ритмов из-за активности ночью может приводить повышению аппетита в темное время суток. Результаты исследования опубликовали в журнале Communications Biology.

Исследователи определить, что работа ночью влияет на на регуляцию глюкокортикоидные гормонов надпочечников, которые связаны с обменом веществ. Глюкокортикоиды регулируют группу пептидов мозга, которые контролируют аппетит. Ученые проверяли эксперимент на лабораторных мышах, часть которых нарушала биоритмы. Мыши, которые активничали в то время, когда должны спать, употребляли 53,8% ежедневных калорий во время неактивной фазы. Этот показатель практически в 5 раз выше, чем у контрольной группы , которая питалась в активной фазе. 

Доктор Бекки Конвей-Кэмпбелл порекомендовала людям, работающим по ночам, не забывать про солнечный свет, физические упражнения и прием пищи в определенное время. Она также обратила внимание на то, что внутренние сигналы головного мозга, повышающие  аппетит, трудно игнорировать с помощью «дисциплины».

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#свет
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Российские ученые разработали фитопрепарат для лечения поздних стадий рака
РИА Новости: В РФ разработали экстракт аврана для лечения поздних стадий рака
12 октября 2023, 08:10

Фото: istock / BrianAJackson

Противоопухолевый инновационный фитопрепарат на основе аврана разработали ученые Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского. Информацию об этом сообщает РИА Новости.
Исследования проводились на протяжении десяти лет и сейчас показали хорошие результаты. Министерство здравоохранения РФ уже выдал разрешение на проведение клинических исследований первой фазы. 

Авран лекарственный является дикорастущим многолетником, который распространен во многих регионах России. Он считается ядовитым и применялся в народной медицине в составе отваров.

Проректор университета по научной работе Александр Федонников в беседе с «РИА Новости» рассказал, что многие лекарства от онкологических образований вызывают массивное разрушение опухолевых клеток, что вызывает сильную интоксикацию организма. Лекарство на основе аврана же активирует апоптоз – программируемую клеточную смерть, которая происходит в нормальных условиях работы организма. Таким образом, человек легче переносит его.

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#лекарство
#новости
#рф
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Врач Алентов рассказал о причинах возникновения артритов
Терапевт Алентов: Артрит может развиваться из-за травм, инфекций и вирусов
12 октября 2023, 05:02

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Врач-терапевт Игорь Алентов заявил, что артрит — это воспаление тканей сустава, сопровождаемое сильной болью и ограничением физических возможностей. Об этом пишут «Известия».
Специалист объяснил, что артрит может возникать из-за травм, инфекций, аутоиммунных заболеваний, остеоартроза, нарушение обмена веществ. При этом основными симптомами являются боль, отёк, покраснение, а также ограничение движения в суставах, которые могут встречаться отдельно или в совокупности.

Кроме того, артрит может развиться из-за попадания инфекций в суставы, тогда речь идёт об инфекционном артрите. 

«Также причиной артрита может стать гнойное воспаление рядом с суставом мягких тканей или тканей кости. Бактериальный артрит очень опасен и может разрушить сустав очень быстро, иногда буквально за часы. В таком случае следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью», — заключил Алентов.

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#ограничение
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#нарушение
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Врач Яруллов рассказал, как подготовить организм к зиме и не заболеть
Врач Яруллов: Бег и здоровое питание помогут укрепить иммунитет
12 октября 2023, 01:54

Фото: iStock/fizkes

Врач-терапевт Линар Яруллов заявил, что зимой можно меньше беспокоиться о вирусных заболеваниях если заранее позаботиться о здоровье, скорректировать питание и сделать прививки. Об этом пишет «Лента.ру».
Яруллов отметил, что вакцинация помогает защитить организм от ненужных инфекций, активно распространяющихся в холодное время.

«Для людей старшего возраста прививка может быть важнее, потому что у них выше потенциал тяжелого течения инфекционных заболеваний, однако сезонная вакцинация показана всем», — цитирует издание слова собеседника.

Врач добавил, что улучшить самочувствие помогут ежедневные умеренные физические нагрузки продолжительностью от тридцати минут — например, бег, танцы, плавание, баскетбол, обыкновенная ходьба или работа по дому. Кроме того, на иммунитете положительно сказывается здоровое питание.

«Питайтесь разнообразно, в соответствии с принципом гарвардской тарелки, где 50 процентов растительной, 25 процентов белковой и 25 процентов углеводной пищи», — заключил терапевт.

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#плавание
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#баскетбол
#врач
#питание
#терапевт
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В Подмосковье с начала года после ЭКО родились более 1,3 тыс детей
11 октября 2023, 19:12

Фото: Минздрав МО

Благодаря современным репродуктивным технологиям, таким как ЭКО и криоперенос, в Подмосковье с начала года родились уже более 1,3 тыс детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Для жительниц региона процедура проводится по медицинским показаниям бесплатно, в рамках ОМС. Доступны процедуры экстракорпорального оплодотворения и криопереноса – технологии, позволяющей использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохранённые в специальном температурном режиме. 
 
Процедура реализуется благодаря региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который входит в нацпроект «Демография». 
 
Подробная инструкция для желающих оформить направление на процедуру ЭКО размещена на сайте министерства по ссылке
 
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Подмосковный нарколог Холдин предостерёг от попыток согреться глинтвейном

В Подмосковье молодые сотрудники скорой помощи пройдут повышение квалификации

В Подмосковье закупили новое оборудование для хирургических операций
#минздрав мо
#дети
#роды
#эко
#медицина
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Подмосковный нарколог Холдин предостерёг от попыток согреться глинтвейном
11 октября 2023, 18:21

Фото: Istockphoto / vasiliybudarin

Такие горячие алкогольные напитки, как глинтвейн, не только не согревают в осенние холода, но и наносят вред организму. Об этом заявил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
Напитки, основу которых составляет нагретый алкоголь, опасны стремительным опьянением из-за быстрого всасывания при попадании внутрь организма. Есть и дополнительная опасность не рассчитать дозу, отметил специалист. 
«Нередки случаи, когда человек незаметно перебирает с такими кажущимися безобидными напитками, что приводит к несчастным случаям и отравлениям. А ещё надо помнить, что безопасной дозы алкоголя не существует. Многие могут выпить сразу несколько порций такого коктейля и почувствовать себя плохо», – сказал Холдин.
Он рекомендовал согреваться в холодные дни такими традиционными напитками, как горячий чай или морс.

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#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
#нарколог
#алкоголь
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В Подмосковье молодые сотрудники скорой помощи пройдут повышение квалификации
11 октября 2023, 17:12

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковные молодые специалисты среднего медицинского персонала пройдут курсы повышения квалификации на базе МОНИКИ, сообщила пресс-служба Минздрава МО.
«Для повышения качества обучения слушателей 36-часового цикла разделили на 11 групп по 20 человек. Обучение каждой группы проходит в течение шести дней. <…> », –подчеркнула заместитель главного врача по кадрам Анжела Синельникова.


Кроме этого, для эффективного восприятия информации проходят очные и дистанционные лекции, а также практические занятия по неотложной и экстренной помощи на симуляторе.


Стоит отметить, что обучение завершится в конце декабря для всех 220 молодых сотрудников. Также по итогам курсов специалистам будут проставлены баллы непрерывного медицинского обучения (НМО)


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#обучение
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#медперсонал
#специалисты
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье закупили новое оборудование для хирургических операций
11 октября 2023, 16:39

Фото6 пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московский областной НИИ акушерства и гинекологии привезли новое оборудование стоимостью 5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава МО.


Стоит отметить, что для проведения гинекологических операций было привезено четыре специализированных комплекта.


«Более мягкие и комфортные опоры, имитирующие натуральные движения ног человека, облегчат фиксацию на операционном столе, а также помогут уменьшить давление на голень, избежать излишнего компрессионного воздействия на подколенную область при проведении хирургических операций. <…>», — объяснил руководитель отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ Александр Попов.


Кроме этого, опоры сделаны с учетом анатомических особенностей человека и помогут максимально уменьшить дискомфорт во время длительных операций.



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