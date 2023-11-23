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Россиян предупредили об ускоряющем старение популярном блюде на завтрак

Врач Павлова: Бекон на завтрак ускоряет старение и вредит здоровью
23 ноября 2023, 10:49
Фото: istock / monticelllo

Фото: istock / monticelllo

Жареный бекон и апельсиновый сок на завтрак вредны для здоровья и фигуры. Об ошибках, которые совершают люди во время завтрака, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Врач отметила, что стройная фигура и хорошее самочувствие на 90% зависят от рациона питания. Павлова заявила, что много людей, которые ограничивают калории и стараются правильно питаться, совершают одни и те же ошибки. Например, привычка пить апельсиновый сок по утрам может привести к получению избыточного количества фруктозы, а жареный бекон содержит очень много жира.

«Чтобы насыщение было долгим, организм должен в один прием получать и белки, и жиры, и углеводы. Поэтому к творогу и кефиру (белок) нужны овощи или кусочек хлеба. Тогда чувство сытости будет более полным», — отметила Павлова.

Она советует отказаться от жареной пищи, чтобы сохранить свой организм здоровым как можно дольше.

Ранее терапевт Андрей Рябков рекомендовал зимой есть супы для защиты от простуды. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#питание
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Диетолог назвал полезный кисломолочный продукт, помогающий при простуде
Диетолог Аптон: Кефир помогает при профилактике и лечении простудных заболеваний
23 ноября 2023, 13:44

Фото: istock / Choreograph

Кефир помогает иммунной системе противостоять вирусам в сезон простуды и гриппа. О пользе кефира рассказала диетолог Джули Аптон в беседе с изданием Eat This, Not That.

Диетолог объяснила, что пребиотики, содержащиеся в кефире, помогают  поддерживать баланс микробиоты желудочно-кишечного тракта. По мнению Аптон, это благотворно влияет на иммунитет. 

 «Кефир обладает антиоксидантными, противомикробными, противовоспалительными, ранозаживляющими и многими другими преимуществами для здоровья», — отметила диетолог.
В качестве профилактики вирусных болезней она также посоветовал пить зеленый чай, чай с имбирем и медом и простую воду. Вода помогает усваивать полезные вещества и поддерживать защитную функцию слизистых оболочек носа, рта и горла, которые являются естественным барьером для инфекций.

Помимо этого, при простуде она порекомендовала пить соки из апельсинов или помидоров. Аптон объяснила, что эти натуральные соки содержат больше количество витамина С, который обладает антибактериальным действием.
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#здоровье
#еда
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#питание
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Диетолог Садовская: «Не стоит демонизировать сахар»
23 ноября 2023, 13:40

Фото: istockphoto.com/Tamara Chuchkova

Врач, эндокринолог-диетолог Виктория Садовская заявила, что любой сахар в организме превращается в глюкозу, и если людям без значимых заболеваний употреблять продукты с его содержанием в допустимых количествах, то никакого вреда здоровью это не принесёт.
«Не стоит совсем демонизировать сахар, неважно, будет это обычный сахар, тростниковый или даже фруктоза. При употреблении его в допустимых количествах, до 10% от вашего суточного рациона, негативного воздействия на организм человека не наблюдается», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Садовская.

При этом, по её словам, лучше есть продукты с натуральным источником сахара. К таким продуктам относятся фрукты, овощи, молочные продукты.

До этого россиянам раскрыли полезный ингредиент для салатов. Как передаёт utro.ru, в блюдо можно добавлять свежую морковь. Таким образом, по мнению специалистов, салат может получится и вкусным, и достаточно полезным за счёт витамином неотваренного овоща.

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#продукты
#овощи
#сахар
#питание
#здоровье
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Врач Хухрев раскрыл, как избежать повторного инфаркта
23 ноября 2023, 13:26

Фото: istockphoto.com/wildpixel

Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что во избежание повторного инфаркта необходимо понять, что привело к первому, и устранить эту первопричину.
Он также добавил, что для снижения риска повторного инфаркта нужно наблюдаться у врача-кардиолога, вести здоровый образ жизни и контролировать своё состояние.

«Нужно бросить курить, похудеть, начать правильно питаться, аккуратно принимать все лекарства, которые выписал врач. Заниматься физкультурой, контролировать холестерин и уровень витамина D», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Хухрев.

Ранее нейрохирурги из Долгопрудного удалили пациентке опухоль размером с теннисный мяч в оболочках головного мозга.

«Операция по удалению крупного новообразования в оболочках головного мозга длилась два часа. Менингиома сдавливала те зоны, которые отвечают за движение в левых конечностях. Доступ был осуществлён путём костно-пластической трепанации черепа, вынутый костный фрагмент после удаления опухоли был поставлен на место и зафиксирован специальными клипсами. Сложность случая была в том, что менингиома была очень большого размера и глубоко проросла в костную ткань», – приводит АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья слова заведующего нейрохирургическим отделением Долгопрудненской больницы Павла Савинкова.

Уточняется, что пациентка поступила в больницу с жалобами на головную боль, слабость и затрудненность движений в левых руке и ноге. После операции женщина чувствовала себя намного лучше и была выписана уже на десятый день под наблюдение невролога.

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#врачи
#операция
#здоровье
#инфаркт
#рекомендации
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Врачи детской поликлиники в Кашире отметили праздник с особыми поздравлениями
23 ноября 2023, 12:53

Фото: администрация городского округа Кашира

В детской поликлинике Каширской больницы тепло и трогательно поздравили врачей в День педиатра.
Маленькие пациенты поблагодарили врачей. Они оставили в праздничном  почтовом ящике свои поздравительные открытки, рисунки и пожелания.

«Для врачей нет ничего более ценного, чем видеть результаты нашей работы в улыбках и здоровье наших пациентов. Получать от них искренние и теплые слова благодарности – это для нас настоящее волшебство, источник вдохновения и силы», - отметила заведующая детской поликлиникой Татьяна Пономарева.  
Для детей поход к доктору – это стресс и волнение, но поздравления от детей утверждают обратное. Отзывы и пожелания пациентов, их родителей, детские рисунки подтвердили профессионализм и чуткость врачей.   

Всемирный день педиатра отметили в Каширской больнице и вновь напомнили, что медицина – это не только наука и искусство лечения, но и умение быть рядом, слышать и понимать маленьких пациентов.

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#кашира
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#больница
#врачи
#педиатр
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В Подмосковье нейрохирурги удалили опухоль величиной с теннисный мяч
23 ноября 2023, 11:06

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Долгопрудненские врачи удалили опухоль головной оболочки размером с теннисный мяч. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
64-летняя жительница Долгопрудного обратилась в больницу с головной болью, слабостью и затруднённостью движений левой части тела. Ранее у пациентки было выявлено наличие объёмного образования в правой части головы.

«Операция по удалению менингиомы длилась два часа. Новообразование сдавливало зоны органа, которые отвечают за движение в левых конечностях. Доступ был осуществлён путём костно-пластической трепанации черепа, когда вынутый костный фрагмент после удаления образования был поставлен на своё место и зафиксирован специальными клипсами<…>», - поделился заведующий нейрохирургическим отделением Павел Савинков.

Кроме этого, опухоль была размерами шесть на шесть сантиметров и глубоко проросла в костную ткань, что усложнило работу хирургов.

Стоит отметить, что на данный момент ​женщина уже выписана и находится под наблюдение невролога.

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#женщина
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#подмосковье
#хирург
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Подмосковные врачи восстановили двигательную функцию руки 11-летней девочке
23 ноября 2023, 10:06

Фото: istockphoto / Strelciuc Dumitru

Врачи из Черноголовки восстановили 11-летней девочке двигательную функцию руки после падения с высоты. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Черноголовскую больницу девочка поступила с жалобами на болезненные ощущения при активных и пассивных видах деятельности левой рукой. Ранее у неё был перелом левого запястья в результате падения.

«При поступлении в отделение реабилитации нашего медицинского учреждения у пациентки не сгибалась и не разгибалась полностью левая конечность. <…> В течение трех недель девочка получала восстановительную терапию: массаж левой конечности, шейно-воротниковой зоны, магнитотерапию на лучезапястный  сустав. Первый этап восстановления уже закончен», - отметила врач-педиатр Городской больницы в Черноголовке Юлия Кукина.

Кроме этого, во время первого этапа терапии у девочки заметно восстановилась работоспособность запястья и уменьшилась боль при движении.

Стоит отметить, что на данный момент пациентка выписана с дальнейшими рекомендациями терапии. Также ей предстоит пройти второй этап реабилитации.

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#подмосковье
#травма
#черноголовка
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Каширская больница расширила медицинские услуги в отдаленных районах
23 ноября 2023, 10:03

Фото: администрация городского округа Кашира

В рамках обеспечения доступности медицинской помощи в округе специалисты Каширской больницы продолжают проводить выездные приемы в отдаленные территории.
Инициатива позволяет жителям пройти профилактический осмотр у врачей различных специализаций.  

«Мы нацелены на то, чтобы каждый житель нашего округа имел доступ к качественной медицинской помощи. Организовывая выезды специалистов в отдаленные районы, мы стремимся убедиться, что каждый может получить необходимое медицинское обследование и консультацию у профильных врачей», – объяснил заместитель главного врача Игорь Наумов.  
На прошлой неделе у жителей Барабаново была возможность пройти осмотр у хирурга, который присоединился к команде уролога, стоматолога и специалиста по ультразвуковой диагностике.  

Уролог осмотрел 8 человек, стоматолог с помощью стоматоскопа провела обследование 13 пациентов, а хирург успел принять 14 человек. Врач по ультразвуковой диагностике провел исследования у 20 пациентов.  

Осмотр узкопрофильных врачей прошли также жители населенных пунктов Новоселки и Барабаново.

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#кашира
#больница
#новости подмосковья
#лечение
#врачи
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Нутрициолог назвала простой способ повысить уровень витамина D зимой
Нутрициолог Разаренова назвала простой способ повысить уровень витамина D зимой
23 ноября 2023, 10:01

Фото: IStock/sasirin pamai

Получить витамин D зимой становится сложнее, поскольку он синтезируется в коже при воздействии ультрафиолетовых лучей солнца, которых в холодное время года мало. Врач-диетолог и нутрициолог Александра Разаренова рассказала «Радио 1», что наиболее надёжным источником витамина D в зимний период является его прием с пищей.
«Некоторые продукты, богатые витамином D, включают жирные рыбы, такие как лосось, сардины, жирные молочные продукты, например, творог, йогурт, яичные желтки и грибы. Рекомендуется также обратиться к специалисту для получения рекомендаций по приему витаминных добавок», — сказала специалист.
Нутирициолог подчеркнула, что назначать себе витамин D без назначения врача не стоит. Перед изменением рациона или началом приёма добавок лучше проконсультироваться со специалистом.

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#витамины
#зима
#питание
#диетолог
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Хирургический корпус каширской больницы пополнился новым оборудованием
23 ноября 2023, 09:24

Фото: администрация городского округа Кашира

В хирургическом корпусе каширской больницы появилось новое оборудование.
Новый базовый лапароскопический комплекс для проведения видеоэндоскопических операций на брюшной полости отечественного производства появился в операционном блоке Каширской больницы.

Оборудование оснащено цифровой HD камерой. Это значительно повысит качество визуализации во время операций.  

«Мы можем более точно и детально осматривать области, требующие хирургического вмешательства, что облегчает нашу работу и повышает точность операций. Это важно для успешного лечения пациентов и сокращения времени восстановления», - рассказал заведующий хирургическим отделением Александр Страчук.  
Каширская больница продолжает обновлять оборудование и улучшать качество медицинской помощи.

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