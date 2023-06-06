Россиянам назвали эффективные методы защиты от алкогольного отравления

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Нарколог Каторгин рассказал, как не отравиться алкоголем
Психиатр, психотерапевт, нарколог Владимир Каторгин заявил, что для предотвращения отравления алкогольными напитками при желании выпить приобретать продукцию необходимо только в проверенных, хороших магазинах, пить умеренно, дозированно и нечасто.
Он также добавил, что наиболее действенным методом не отравится алкоголем является исключение его употребления насовсем.
Ранее выяснилось, что производитель сидра ООО «АНДИ» имел просроченную декларацию о чистоте своего оборудования, она истекла в январе 2023 года. Помимо сомнительного состояния оборудования, в котором мешали алкоголь, владелец «Мистера Сидр» Гусейнов Анар Афат Оглы год назад получал предупреждение за торговлю без лицензии. В настоящий момент известно о 35 россиянах, пострадавших от продукции токсичного сидра.
«Если хочется выпить, то купить алкоголь в хорошем и качественном магазине, а не в дешёвой лавке. Стараться дозированно подходить к этому делу. Помнить, что частое употребление способствует снижению толерантности», — прокомментировал в беседе с RT Каторгин.
Ранее выяснилось, что производитель сидра ООО «АНДИ» имел просроченную декларацию о чистоте своего оборудования, она истекла в январе 2023 года. Помимо сомнительного состояния оборудования, в котором мешали алкоголь, владелец «Мистера Сидр» Гусейнов Анар Афат Оглы год назад получал предупреждение за торговлю без лицензии. В настоящий момент известно о 35 россиянах, пострадавших от продукции токсичного сидра.
Мелисса Тимофеева