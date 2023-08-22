Россиянам назвали лучшие способы расслабить позвоночник

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Терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что нагрузку с позвоночника лучше всего помогают снять занятия плаванием, йогой, а также сон на правильно подобранном матрасе. Об этом сообщает NEWS.ru.
Тимощенко отметила, что людям, которые обладают недостаточной физической подготовкой или лишним весом, следует отказаться от растяжения мышц спины на турнике.
Тимощенко подчеркнула, что способ плавания зависит от проблем с позвоночником. Она также добавила, что занятия йогой помогут расслабить и растянуть напряженные мышцы с помощью статических нагрузок.
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«Занимайтесь йогой, растягивая и расслабляя позвоночник статическими нагрузкам, плавайте как на спине, так и на животе разными стилями — оно прекрасно расслабляет напряженные мышцы и укрепляет мышечный каркас, выполняйте специальные упражнения — «кошечка», «поза эмбриона», положение лежа на спине с приподнятыми ногами», — прокомментировала медик в беседе с NEWS.ru.
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