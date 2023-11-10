Россиянам назвали неожиданный продукт, рекомендуемый при диабете

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Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров заявил об исключительной пользе топинамбура при сахарном диабете.
«Топинамбур — низкокалорийный продукт, в нём содержится масса витаминов, минералов, органических кислот и незаменимых аминокислот. Это растение содержит пребиотические вещества, которые способствуют поддержанию здоровой микрофлоры ЖКТ, в частности кишечника. Инулин ─ природный полисахарид, снижает уровень глюкозы в крови, улучшает обмен липидов, за счёт чего снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснил в беседе с RT Быстров.
При этом, он отметил, что растение не прихотливо в выращивание.
«Сдобная выпечка, торты, мороженое и любые другие сладости негативно влияют на вес. Если человек злоупотребляет этими продуктами, а также ведет малоактивный образ жизни, то со временем у него может развиться ожирение», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Редина.
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