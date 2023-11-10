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Россиянам назвали неожиданный продукт, рекомендуемый при диабете

Доцент Быстров заявил о пользе топинамбура при диабете
10 ноября 2023, 15:22
Фото: istockphoto.com/margouillatphotos

Фото: istockphoto.com/margouillatphotos

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров заявил об исключительной пользе топинамбура при сахарном диабете.
«Топинамбур — низкокалорийный продукт, в нём содержится масса витаминов, минералов, органических кислот и незаменимых аминокислот. Это растение содержит пребиотические вещества, которые способствуют поддержанию здоровой микрофлоры ЖКТ, в частности кишечника. Инулин ─ природный полисахарид, снижает уровень глюкозы в крови, улучшает обмен липидов, за счёт чего снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснил в беседе с RT Быстров.

При этом, он отметил, что растение не прихотливо в выращивание.


А врач-диетолог Ольга Редина, в свою очередь, напомнила о вреде выпечки и сладостей для здоровья. По её словам, частое употребление таких продуктов может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем, включая ожирение.

«Сдобная выпечка, торты, мороженое и любые другие сладости негативно влияют на вес. Если человек злоупотребляет этими продуктами, а также ведет малоактивный образ жизни, то со временем у него может развиться ожирение», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Редина.

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#здоровье
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В Подмосковье в 2024 году закупят более 7 тыс единиц медоборудования
10 ноября 2023, 15:19

Фото: Минздрав МО

Для подмосковных медучреждений в будущем году планируют закупить 7,3 тыс единиц медицинского оборудования. Это предусматривает проект бюджета региона на 2024 год, сообщил председатель Мособдумы Игорь Брынцалов.
«Наши поликлиники и стационары должны быть обеспечены самым современным оборудованием», – сказал Брынцалов, слова которого приводит пресс-служба регионального парламента.
По словам спикера, госпрограммой на эти цели предусмотрено 14,5 млрд рублей. При этом в медучреждения будет поставлено 136 единиц тяжёлого оборудования. 

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В Волоколамске открылся фонд помощи гражданам с ограниченными возможностями
10 ноября 2023, 15:03

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Благотворительный фонд в поддержку ветеранов войны в Афганистане и участников Специальной военной операции открылся в Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Фонд создан на базе волоколамского медико-диагностического центра святого Луки.

«Медцентр работает в Волоколамске с 2017 года. С самого его открытия оказываем помощь в лечении ветеранам-инвалидам Афганской войны, сейчас также будем поддерживать участников Специальной военной операции. Мужественным защитникам и членам их семей мы предоставляем скидку на оплату медицинских процедур и покупку лекарств в нашем аптечном пункте<…>», - отметила владелец медико-диагностического центра Ирина Карабанова. 

Кроме этого, медцентр сотрудничает с госпиталем Вишневского, куда направляют некоторых своих пациентов.

Стоит отметить, что целью создания фонда является дополнительная поддержка тем, кому необходима материальная помощь в реабилитаци и восстановлении после участия в военных действиях.

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В Роспотребнадзоре заявили, что три случая «пиролы» в Москве являются завозными
Попова заявила, что три случая «пиролы» в Москве являются завозными
10 ноября 2023, 14:17

Фото: iStock/peterschreiber.media

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что три случая заражения вариантом коронавируса «пирола», которые были зафиксированы в Москве, являются завозными, в том числе из Турции. Об этом Попова заявила в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы ведомства, первый случай был зафиксирован 3 ноября. Она отметила, что все ​пациенты заразились вирусом за пределами нашей страны.

Ранее сообщалось, что на текущий момент в России выявлено 10 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Пирола». Следует ожидать его распространения в стране в ближайшее время. 

Напомним, первые случаи заболевания новым вариантом коронавирусной инфекции «Пирола» (BA.2.86) были выявлены во Франции. К концу августа 2023 года эпизоды заражения были зафиксированы в Дании, США, Великобритании, Израиле, а также в странах на юге африканского континента.

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#роспотребнадзор
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В Московской области привили от гриппа уже более 1 млн детей
10 ноября 2023, 14:10

Фото: Минздрав МО

Вакцинацию от гриппа в Подмосковье с начала прививочной кампании в этом году прошли около 1 млн детей. Такие данные привели в пресс-службе регионального Минздрава.
Дети могут пройти вакцинацию не только в поликлинике, но и в школах и детсадах. В министерстве напомнили, что в первую очередь грипп опасен осложнениями. Именно поэтому важно обезопасить ребёнка и сделать прививку.
 
Записаться на приём можно по телефону 122 и через региональный портал госуслуг «Здоровье». Врач проведет осмотр ребёнка и при отсутствии противопоказаний сделает прививку. 

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#подмосковье
#здравоохранение
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Россиянам раскрыли самый явный признак камней в почках
Врач Хухрев: Самый явный признак – почечная колика
10 ноября 2023, 14:03

Фото: istockphoto.com/Staras

Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что самым явным симптомом наличия камней в почках является почечная колика, проявляющаяся сильной резкой болью.
Также на недуг могут указывать рвота и появление крови в моче.

«Это одна из самых сильных болей. Поясница болит так, что у человека начинается рвота, и он «на стену лезет». Возникает это внезапно. Сутки-двое человек может быть в таком состоянии, если раньше доктор не спасет. <…> Когда же лезут мелкие камушки, они могут царапать стенки, и в моче может появляться кровь», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Хухрев.

Также россиянам рассказали, как избавится от повышенного потоотделения без дезодорантов. Как передаёт utro.ru, специалисты рекомендуют наладить режим и рацион питания, не носить синтетическую одежду, а также выполнять простые нормы гигиены.

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6 тысяч обследований МРТ провели в Волоколамске
10 ноября 2023, 14:01

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Более шести тысяч исследований на аппарате МРТ провели в Волоколамске с начала работы кабинета. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В октябре 2022 года в Волоколамской ЦРБ открылся кабинет магнитно-резонансной томографии.

«Магнитно-резонансный томограф обеспечивает высокое качество исследований за счёт расширенных клинических возможностей. На нём проводят как экстренные, так и плановые исследования – всё бесплатно, по полису ОМС. Направление на МРТ даёт лечащий врач при наличии показаний у пациента», — подчеркнула главный врач Волоколамской ЦРБ Анжела Магомедова.

Стоит отметить, что в среднем процедура МРТ занимает от 20 до 45 минут. кроме этого, люди с тяжелыми заболеваниями могут попасть на исследовании в более короткие сроки.

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#волоколамск
#подмосковье
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В Совете Федерации поддержку материнства в Подмосковье назвали лучшей в стране
10 ноября 2023, 10:07

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

На парламентских слушаниях в Совете Федерации практику Московской области по поддержке материнства назвали одной из лучших в стране. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
С начало года в рамках проекта «Наша женская консультация» в Московской области модернизируют женские консультации, создавая наиболее комфортные условия для беременных женщин.

«Мы стараемся не только строить новые объекты здрава, но и модернизировать действующие. <…> в этом году запустили проект «Наша женская консультация», чтобы еще лучше позаботиться о будущих мамах, повысить качество профильной медпомощи. Безусловно, ремонт, обстановка, оборудование играют важную роль. Но, помимо этого, мы внедряем единый стандарт работы – индивидуально сопровождаем каждую женщину сразу после того, как она становится на учёт по беременности», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Кроме этого, специалист, которого закрепляют за пациенткой, помогает записываться на скрининг и прием к врачу, а также  напоминает о визитах в консультацию.

Стоит отметить, что до конца года все женские консультации начнут работать по такому единому стандарту.

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#беременные женщины
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Жалующуюся на частый секс с 75-летним мужем женщину предупредили о тревожном звоночке
NYT: Чрезмерный интерес к сексу у пожилых мужчин может быть признаком деменции
10 ноября 2023, 10:02

Фото: istock / monkeybusinessimages

Если мужчина в возрасте требует слишком много секса, это может быть тревожным звоночком. Такое мнение озвучил ведущий колонки об отношениях в New York Times Филип Галанес.
55-летняя читательница издания пожаловаться, что ее 75-летний супруг каждый день желает интима.  Она рассказала, что они в браке уже 25 лет и после выхода на пенсию ее муж стал каждый день требовать секса. 

«Но мне нужно личное время: он не понимает, что я работаю весь день и после долгого пути домой должна приготовить ужин. Друзьям рассказать не могу, они подумают, что я сошла с ума», — поделилась уставшая женщина.
Женщина также поделилась опасением, что у ее супруга может развиваться ранняя деменция. Галанес предложил ей пообщаться с мужем на тему посещения врача, чтобы определить действительно ли это так.

«Как и все мы, я умею гуглить. Я тоже обнаружил, что чрезмерный интерес к сексу может быть признаком деменции. Кроме того, на пенсии людям бывает одиноко. Если он не занят чем-то значимым каждый день, если нет хобби и общения с другими людьми, он сильнее хватается за вас», — предупредил автор.
Он также посоветовал ей все же откровенно пообщаться с друзьями и выговориться, чтобы не чувствовать себя изолированной.

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#женщина
#мнение
#мужчина
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В США врачи провели первую в мире пересадку всего глаза
10 ноября 2023, 05:09

Фото: iStock/gorodenkoff

В США медики первый раз в мире выполнили операцию по пересадке целого глаза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз на сайте Университета Нью-Йорка имени Лангона (NYULH).
«Команда хирургов из NYULH выполнила первую в мире трансплантацию всего глаза и части лица 46-летнему ветерану войны из Арканзаса, который пережил высоковольтную электротравму во время работы», — говорится в публикации.

Операция была проведена 27 мая при участии 140 хирургов, медсестер и других медработников. За это время пересаженный глаз продемонстрировал «замечательные признаки здоровья». При этом остаётся неизвестно, приобретёт ли глаз зрительные функции.

Отмечается, что мужчина также лишился части левой руки, подбородка, щеки, носа, губ и передних зубов.

В пресс-релизе подчеркивается, что эта операция стала единственной успешной комбинированной трансплантацией.

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