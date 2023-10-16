Россиянам назвали опасные последствия зависимости от сосудосуживающих

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«Бывает, что человек сам себе назначает сосудосуживающее средство, чтобы победить небольшой насморк при простуде, а затем начинается бесконтрольное применение. Зависимость от сосудосуживающих может оказывать значительное влияние: нос дышит плохо, так как сосуды перестают работать самостоятельно. Бывает, пациент даже не понимает, что причина кроется именно в каплях. Это приводит, например, к операциям по исправлению перегородки, которая здесь вообще не при чем», — пояснила в беседе с «Вестями Подмосковья» Зяблова.
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