Россиянам назвали основные симптомы отравления хлором

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Чаще всего с хлором человек может столкнуться в бассейне.
«Хлор — это ядовитый газ с резким запахом и сладковатым металлическим привкусом. Есть безопасные для человеческого организма нормы концентрации этого вещества в воде. И в санитарных правилах по эксплуатации конкретного бассейна должны быть указаны гигиенические требования к содержащейся в нем воде, а также к методам её обеззараживания», — прояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Алексеева.
Она подчеркнула, что при первых обнаружениях у себя хотя бы одного из вышеперечисленных симптомов после купаний в бассейне следует незамедлительно обращаться к врачу.
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