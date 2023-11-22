Россиянам назвали простой способ профилактики инсульта

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Для профилактики инсульта стоит периодически разминать шею.
Такое способ предотвращения опасной болезни назвал реабилитолог Николай Мавричев в беседе с изданием «Газета.Ru». Он объяснил, что при напряжении мышц в шее снижается кровоток. Из-за этого мозгу не хватает кислорода и его ткани начинают отмирать. Это может стать причиной нарушения речи и способностью нормально двигаться.
«Снижение функции кишечника, почек, стресс, курение, переохлаждение, нервы, — все это тоже ведет к перенапряжению сосудов и может вызвать инсульт», — предупредил Мавричев.
Ранее Невролог МОНИКИ Максим Сутормин рассказал об основных мифах об инсульте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак