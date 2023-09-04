Россиянам назвали условие, при котором заболеваемость гриппом осенью может быть ниже

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Бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко призвал вакцинироваться от гриппа для того, чтобы снизить уровень заболеваемости этой осенью.
«Заболеваемость будет ниже, если мы привьемся от гриппа, если те, кому положено, ответственно отнесутся к ревакцинациям от коронавируса. И, конечно же, всё зависит от соблюдения профилактических противоэпидемических мероприятий, которые везде одинаковые», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.
Он добавил, что важно поддерживать нормальный температурный режим в помещениях, при необходимости носить маски, а также соблюдать меры по прерыванию заражения заболеванием в коллективах и т.д.
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