Россиянам объяснили частое появление синяков

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«Ломкость сосудов возникает из-за неполноценного питания, особенно при недостатке витаминов С (аскорбиновая кислота) и Р (рутин). К повышенной ломкости сосудов приводит и сахарный диабет. Также поражение сосудов происходит при системных аутоиммунных заболеваниях. Нередко синяки могут встречаться во время беременности», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Акулова.
Также подкожные гематомы, по словам врача, могут появиться из-за экстремально низкого уровня тромбоцитов в крови.
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