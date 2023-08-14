Россиянам объяснили частое появление синяков

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею создать пособия для молодых родителей о нормах питания детей, поскольку уверена, что современные молодые родители действительно зачастую поддаются на околонаучные системы рациона и приучают к ним своего ребёнка.