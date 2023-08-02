Россиянам объяснили, почему чайный гриб полезен для диабетиков

В гинекологическое отделение Ступинской областной больницы поступила 40-летняя женщина, которую направил врач-терапевт. На приёме у терапевта женщина рассказала, что она заметила аномальный рост живота ещё два года назад, однако посчитала, что это связано с возрастными изменениями.