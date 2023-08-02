Россиянам объяснили, почему чайный гриб полезен для диабетиков

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Исследование американских учёных показало, что чайный гриб способствует снижению уровня глюкозы в крови, поэтому напиток полезен для людей, страдающих диабетом.
Так, в ходе научного исследования с участием добровольцев удалось выяснить, что при ежедневном употреблении чайного гриба средний уровень глюкозы может упасть со 164 до 116 мг на децилитр крови. Как передаёт utro.ru, учёные намерены провести дополнительные наблюдения для того, чтобы выяснить, какие именно вещества напитка способствуют такому эффекту.
До этого врачам Ступинской больницы удалось прооперировать 40-летнюю женщину с миомой матки, новообразование которой весило 3 кг и соответствовало 23 неделям беременности.
В настоящее время женщина чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы.
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До этого врачам Ступинской больницы удалось прооперировать 40-летнюю женщину с миомой матки, новообразование которой весило 3 кг и соответствовало 23 неделям беременности.
«О его наличии пациентка узнала, будучи на приеме у терапевта, который почувствовав неладное, направил ее на обследование к гинекологу. Как выяснилось, женщина заметила аномальный рост живота еще два года назад, однако посчитала, что это связано с возрастными изменениями», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
В настоящее время женщина чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы.
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Мелисса Тимофеева