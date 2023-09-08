Россиянам объяснили, почему мёд не может заменить лекарства

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«Количество витаминов и минералов в меде гораздо меньше суточной дозы необходимой организму, овощи и фрукты значительно полезнее», — пояснила в беседе с Газета.ру Константинова.
При этом она отметила, что мёд всё же обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, а также способен обволакивать горло и снижать кашлевой рефлекс.
А вот людям с сахарным диабетом I и II типа, а также при ожирении лучше вовсе отказаться от этого продукта.
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