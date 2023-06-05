Россиянам объяснили, почему отказ от жирного и сладкого при похудении – миф

Фото: фотобанк Московской области
Персональный тренер по фитнесу Медведева: «Это никак не влияет на набор веса»
Персональный тренер по фитнесу, выступающая спортсменка в категории фитнес-бикини Анастасия Медведева пояснила, что при похудении необязательно исключать из рациона жирное, сладкое и мучное, поскольку употребление таких продуктов при условии контроля калорийности никак не влияют на набор веса.
Она добавила, что и правильное питание само по себе не способствует похудению. В этом вопросе главное, по словам эксперта, – дефицит калорий.
Ранее кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная заявила, что овощи и фрукты у дороги приобретать крайне опасно, поскольку они пропитаны вредными веществами и могут вызвать серьёзное отравление. Специалист добавила, что лучше всего покупать овощи и фрукты в магазинах, где на продукции есть бирка со всей необходимой информацией. Также стоит обращать внимание на внешний вид товара, на котором не должно быть гнили, влажности и насекомых.
«Этот миф возник, так как эти категории продуктов очень калорийные. На самом деле эти продукты не вызывают усиленный набор жира. Они просто больше поднимают сахар в крови, и соответственно, инсулин, но это никак не влияет на набор веса. То есть, если жирное, сладкое, мучное мы едим, не выходя за рамки своей калорийности, то это никак не повлияет на набор веса», — прокомментировала в беседе с Pravda.Ru Медведева.
Ранее кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная заявила, что овощи и фрукты у дороги приобретать крайне опасно, поскольку они пропитаны вредными веществами и могут вызвать серьёзное отравление. Специалист добавила, что лучше всего покупать овощи и фрукты в магазинах, где на продукции есть бирка со всей необходимой информацией. Также стоит обращать внимание на внешний вид товара, на котором не должно быть гнили, влажности и насекомых.
Мелисса Тимофеева