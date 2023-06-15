Россиянам объяснили, почему сельдь помогает предотвратить серьёзные заболевания

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Доктор Мясников: «Сельдь – рекордсмен по содержанию полиненасыщенных жирных кислот»
Телеведущий, заслуженный врач России Александр Мясников заявил, что сельдь обладает полиненасыщенными жирными кислотами, которые препятсвуют развитию многих серьёзных заболеваний, в том числе онкологии.
При этом, он добавил, что подобные продукты полезны для профилактики не только онкологических, но и сердечных заболеваний.
А профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов заявил, что для поддержания здоровья, в частности, сердца, необходимо вести здоровый образ жизни и регулярно заниматься физической культурой.
Ранее хирург Марк Гадзиян заявлял, что регулярное употребление пива может негативно отразиться на состоянии сердечно-сосудистой системы. Так, частое употребление пива может привести к разбуханию сердца. Он предупредил, что такие последствия почти неизлечимы.
«Сельдь – рекордсмен по содержанию полиненасыщенных жирных кислот. Это кислоты препятствуют атеросклерозу, ожирению, диабету и по цепочке снижают резистентность к инсулину, а это один из механизмов развития рака. Тут не один компонент, а целый комплекс», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
А профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов заявил, что для поддержания здоровья, в частности, сердца, необходимо вести здоровый образ жизни и регулярно заниматься физической культурой.
«С моей точки зрения, самый хороший способ - это вести активный образ жизни. Заниматься физкультурой. Это рекомендуется не только в качестве профилактики, но и даже в качестве лечения», – сказал в беседе с «Царьградом» Шафалинов.
Ранее хирург Марк Гадзиян заявлял, что регулярное употребление пива может негативно отразиться на состоянии сердечно-сосудистой системы. Так, частое употребление пива может привести к разбуханию сердца. Он предупредил, что такие последствия почти неизлечимы.
Мелисса Тимофеева