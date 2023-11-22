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Россиянам перечислили меры профилактики деменции

Врач Дума: Чтение и раскраски помогают в профилактике деменции
22 ноября 2023, 10:50
Фото: istock / lucigerma

Фото: istock / lucigerma

Чтение и раскраски помогают в профилактике деменции. Об мерах профилактики старческого слабоумия рассказала невролог Светлана Дума в беседе с изданием NGS.ru.
Врач рассказала, что деменция, в основном, развивается у людей старше 78 лет. Но иногда бывают исключения и болезнь настигает тех, кому еще не исполнилось и 60 лет.

«Первым симптомом старческого слабоумия являются заявления человека о предъявляемых к нему окружающими людьми завышенных требованиях. Если человек постоянно твердит, что дома или на работе все от него чего-то хотят, это должно насторожить», — заявила Дума.

Она также отметила, что при деменции меняется настроение и человек может стать тревожным и всем недовольным. Как считает эксперт, самым серьезными симптомами слабоумия являются потеря во времени и пространстве. К примеру, человек пришел в магазин и может не понимать где он и забыть зачем пришел.

Дума рассказала, что этот недуг можно профилактировать. Она заявила, что важно стимулировать человека постоянно тренировать мозг.

«И чем больше интересов в жизни, тем лучше. Кто-то рисует, кто-то мастерит, кто-то путешествует. Творит что-то, кто-то в хоре поет, кто-то просто ходит на симфонический концерт. Человек должен найти свою радость», — заключила невролог.
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Подмосковный педиатр Гусарова раскрыла опасность бесконтрольного приёма антибиотиков детьми
22 ноября 2023, 18:56

Фото: Минздрав МО

С ростом заболеваемости вирусными инфекциями в осенне-зимний период возникает проблема неправильного использования антибиотиков. Это приводит к серьёзным проблемам со здоровьем, особенно у детей, сообщила педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова.
«При вирусных инфекциях у детей появляются температура, боль в горле, кашель и насморк. Чтобы помочь ребёнку, некоторые родители начинают давать ему антибиотики. Но такие симптомы - не повод для приёма антибиотиков. Вирусные инфекции лечат симптоматически: жаропонижающими препаратами, средствами от насморка, большим количеством воды», – сказала Гусарова, слова которой приводит пресс-службе подмосковного Минздрава. 
По словам врача, злоупотребление антибиотиками создаёт у детей устойчивость к ним. Впоследствии это может усложнить лечение любого заболевания, привести к уничтожению полезных бактерий в кишечнике. Также у антибактериальных препаратов есть ряд побочных эффектов.
«Антибиотики можно использовать в случае бактериальных инфекций. Это пневмония, неаллергический бронхиолит, отит, инфекции мочевыводящих путей, кишечные расстройства, вызванные определёнными бактериями. Однако важно принимать антибиотики по рекомендациям врача. Особо хочу обратить внимание на длительность приёма антибиотиков», – добавила Гусарова.
Одна из больших ошибок – преждевременное прекращение приёма антибиотиков. Это может привести к рецидиву и обострению заболевания. 
 
Как напомнили в министерстве, с 20 по 26 ноября проходит Всемирная неделя правильного использования противомикробных препаратов, цель которой – привлечь внимание к проблеме устойчивости к антибиотикам.
 
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#минздрав мо
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#врач
#подмосковье
#московская область
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Российские учёные нашли новый метод восстановления барабанной перепонки
22 ноября 2023, 18:02

Фото: istockphoto.com/Zinkevych

Учёные Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) создали биодеградируемую мембрану для восстановления барабанной перепонки после травм.
Отмечается, что мембрана состоит из природных полимеров.

Как рассказала один из разработчиков Анастасия Крысоватая, в настоящее время при травматизации барабанной перепонки сейчас медики для её восстановления используют метод, который чревать высоким риском осложнения. При применении мембраны же такие риски уменьшаются.

«Мембрана позволяет ускорить заживление раны, снизить травматичность мирингопластики и риски возникновения рецидивов. Она ускоряет процесс операции: хирургу нужно всего лишь вырезать нужный кусочек мембраны и наложить на рану, не делая дополнительных разрезов для взятия аутотрансплантата», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Крысоватая.

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#ученые
#операции
#медики
#здоровье
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Воробьёв: капремонт поликлиники в Дзержинском завершат следующей осенью
22 ноября 2023, 16:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Капитальный ремонт взрослой поликлиники в Дзержинском должен завершиться в конце сентября 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил, как идут работы, побеседовал со строителями и медперсоналом.
Капремонт начался в мае. С момента строительства медучреждения в 1975 году он не проводился ни разу. Между тем поликлиника уже не отвечала современным требованиям и нуждалась в полном обновлении. 
«Здание было построено почти полвека назад, и нужно было привести его в порядок. Обновлённая поликлиника начнёт работать в октябре следующего года. На время ремонта потоки пациентов перераспределены между другими учреждениями и подразделениями больницы, но жители округа ждут открытия с большим нетерпением. Поэтому мы должны уложиться в сроки, а при возможности идти с опережением графика с сохранением качества работ», – сказал губернатор. 
По словам Воробьёва, в Подмосковье ведётся большая работа по модернизации сферы здравоохранения. Это касается и первичного звена, и стационаров. 
«Только в этом году мы открыли 11 поликлиник, два ФАПа и два офиса врача общей практики. Это большие поликлиники в Домодедове, Одинцове, и Люберцах, поликлиника на 150 посещений в Удельном. До конца года планируем закончить строительство ещё двух поликлиник и станции скорой помощи в Богородском. Помимо этого, сейчас завершаем капремонт 25 учреждений здравоохранения. На следующий год планируем капремонт ещё 42 объектов», – поделился планами глава региона. 
Сейчас строительная готовность здания поликлиники в Дзержинском составляет 40%.
«Основная черновая работа выполнена. Сейчас делаем фасад, кровлю, приступили к вентиляции, электрике, сантехнике. Ведём внутренние отделочные работы. Идём с опережением графика: сдача объекта у нас 30 сентября 2024 года, но постараемся сдать объект раньше», – заявил гендиректор ООО «СТРОЙ-СТК» Ёрахмад Табаров
На время капремонта поликлиника переехала в здание детского инфекционного отделения на территории Дзержинской городской больницы. В прошлом году там провели косметический ремонт.
«Не только жители, но и сотрудники очень ждут окончания капремонта. Поликлиника будет соответствовать новым стандартам Минздрава Московской области. Это и удобная навигация, и современное оборудование, и мебель, и совсем другие кабинеты, и доступная среда», – отметил главврач Дзержинской больницы Раис Мустафин
Медучреждение рассчитано на 750 посещений в смену, к нему прикреплено более 45 тыс жителей. В нём работают свыше 120 медиков. В текущем году к работе удалось привлечь около 30 новых специалистов. 

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#андрей воробьёв
#губернатор
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#капремонт
#дзержинский
#московская область
#подмосковье
#здравоохранение
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Пушкинские урологи удалили зубочистку из мочевого пузыря пациента
22 ноября 2023, 15:58

Фото: Минздрав МО

Врачи Пушкинской больницы помогли мужчине с зубочисткой в мочевом пузыре, избавив его от мучительных симптомов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
К медикам обратился 32-летний местный житель с жалобами на кровь в моче и частые позывы к мочеиспусканию. Около трёх лет назад ему дробили камень в мочевом пузыре. На сей раз уролог из поликлиники направил его на дополнительное обследование в стационар.  
«На цистоскопии обнаружили небольшой камень, раздробили его, и показалась зубочистка. Мы вытащили её через мочевыводящие пути. Если бы она там осталась, продолжались бы мучительные симптомы присутствия в мочевом пузыре камня. Кроме того, могла бы возникнуть перфорация мочевого пузыря», – рассказал врач-уролог Фёдор Бабенко
Каким образом зубочистка попала в мочевой пузырь пациента, так и не выяснилось. Однако сразу после её удаления его мучения закончились. Сейчас он уже выписан из больницы.
 
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#минздрав мо
#здравоохранение
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#врачи
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#московская область
#пациент
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Говяжий язык, топлёное масло и сало: Нутрициолог раскрыла секреты зимнего рациона
Нутрициолог Разаренова назвала продукты, которые нужно есть зимой
22 ноября 2023, 15:44

Фото: IStock/Denis_Vermenko

Сокращение светового дня и низкая температура окружающей среды снижают защитные функции организма, поэтому продукты в нашей тарелке должны приносить максимум витаминов и других активных компонентов, чтобы избежать простуд. Нутрициолог Александра Разаренова рассказала «Радио 1», какие продукты помогут согреться зимой.
Баранина
Этот вид мяса интересен тем, что сами животные питаются преимущественно травами и корнеплодами. А мы всегда отдаем предпочтение мясу травяного откорма. Баранина – отличный источник белка и полезных жиров. В качестве термической обработки используем запекание и тушение.

Говяжий язык
Зимой отлично утоляет голод говяжий язык. Он будет выступать в качестве не только гемового железа, но и как источник животного холестерина, который необходим человеку как строительный материал стероидных гормонов (кортизол, половые гормоны). Содержит большое количество витамина В12.  Незаменимый продукт в рационе детей.

Топлёное масло
Топлёное масло – источник витаминов А и Е, ненасыщенных жирных кислот, среди которых линолевая, влияющая на правильное формирование и рост клеток. Преимуществом топлёного масла является и то, что оно не содержит окисленного холестерина. После обработки в нём практически не остаётся казеина и лактозы.

Сало
Стоит обратить внимание на сало, которое имеет отличный состав по жирным кислотам: около 50% приходится на олеиновую кислоту (полезный ненасыщенный жир) и 10% остаётся на различные полиненасыщенные кислоты. Благодаря животным жирам улучшается синтез сурфактанта. Это вещество защищает дыхательные пути от попадания в них инфекции. Сурфактант на 90% состоит из жира. Рекомендованное количество сала: не более 10-20 грамм в сутки.
Нутрициолог назвала 5 самых неожиданных продуктов, которые вредят организму
Нутрициолог назвала 5 самых неожиданных продуктов, которые вредят организму
Бульон
В зимнее время особенно полезно пить костный бульон и готовить блюда на его основе. Бульон богат коллагеном, насыщен минералами и аминокислотами, и в добавок легко усваивается.

Рыба
Дикий лосось, сардины, треска, скумбрия. Они содержат много Омега-3 жирных кислот, которые не только способствуют здоровью сердца и мозга, но и укрепляют мембраны альвеол и поддерживают иммунную систему.

Орехи и семена
Миндаль, кедровые орехи, грецкий орех, льняное семя и чиа, богаты полезными жирными кислотами, витаминами Е, группы B и K, а также микроэлементами, особенно марганцем, магнием, которые способствуют укреплению иммунитета и обладают противовоспалительными свойствами.

Овощи и фрукты
Для иммунитета и защиты от ОРВИ крайне важен витамин С. Чтобы получить его в должном количестве, используем овощи и фрукты. Рекомендуется добавлять в рацион апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты. Из овощей интересен болгарский перец. И, конечно же, ферментированные овощи, которые станут не только незаменимым источником витамина С, но и поддержат микробиом кишечника.
Квашеные овощи, кокосовый и классический йогурт (если нет особенностей с усвоением лактозы и казеина). В качестве напитков мы можем использовать чайный гриб, пуэр.

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#овощи
#масло
#фрукты
#питание
#зима
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ACAAI: Солевые полоскания являются эффективным методом профилактики коронавируса
22 ноября 2023, 15:36

Фото: istock / geargodz

Ученые из Университета Тринити (США) провели исследования и обнаружили метод, который позволяет предотвратить развитие коронавируса в тяжелой форме. Выяснилось, что полоскание горла и промывание носа соленой водой помогут избежать усугубления болезни. Об этом пишет «АИФ».
В эксперимент привлекли 55 пациентов с подтвержденным кидом, которым предложили промывать нос и горло солевым раствором 4 раза в сутки на протяжении 14 дней. При этом у половины из них был слабый солевой раствор (треть чайной ложки на кружку теплой воды), а у других - концентрированный (чайная ложка соли с горкой). После чего контрольную группу составили почти 9400 человек, больных коронавирусом, которые не делали солевые полоскания.

Результаты продемонстрировали, что в первой группе, где использовали слабый солевой раствор, госпитализировали 18,5% заболевших. Во второй группе с высокой концентрацией раствора — 21,4% заболевших. А в контрольной группе пришлось госпитализировать 58,8% человек.

Эксперты заключили, что промывание носа и горла раствором с солью помогает вирусам выйти из носоглотки, а также уменьшает их попадание в легкие. За счет этого риск развития пневмонии снижается.  

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#ученые
#сша
#эксперимент
#эксперты
#человек
#соль
#болезни
#развитие
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В проект подмосковного бюджета заложили 1,1 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи
22 ноября 2023, 15:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В проект бюджета Московской области на будущий год заложено более 1 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Автопарк регулярно обновляется и расширяется. В следующем году планируем закупить 77 автомобилей скорой помощи. На это в проекте бюджета предусмотрено около 1,1 млрд рублей. Все автомобили оснащены современным оборудованием: дефибрилляторами, электрокардиографами, ИВЛ и многим другим», – пояснил Брынцалов, слова которого приводят на сайте подмосковного парламента.
По данным Мособлдумы, сейчас в состав Московской областной станции скорой медицинской помощи входит 56 подстанций и 83 поста. Автопарк включает 985 автомобилей, а штат сотрудников насчитывает 9,6 тыс человек. 
 
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#московская область
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#игорь брынцалов
#мособлдума
#скорая помощь
#автомобили
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Россиянам назвали простой способ профилактики инсульта
Врач Мавричев: Массаж шеи снижает риск возникновения инсульта
22 ноября 2023, 14:36

Фото: istock / Tunatura

Для профилактики инсульта стоит периодически разминать шею.

Такое способ предотвращения опасной болезни назвал реабилитолог Николай Мавричев в беседе с изданием «Газета.Ru». Он объяснил, что при напряжении мышц в шее снижается кровоток. Из-за этого мозгу не хватает кислорода и его ткани начинают отмирать. Это может стать причиной нарушения речи и  способностью нормально двигаться.

«Снижение функции кишечника, почек, стресс, курение, переохлаждение, нервы, — все это тоже ведет к перенапряжению сосудов и может вызвать инсульт», — предупредил Мавричев.
Врач порекомендовал самостоятельно делать массаж шеи. Питающие головной мозг вены находятся спереди и сзади шеи.

Ранее Невролог МОНИКИ Максим Сутормин рассказал об основных мифах об инсульте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#курение
#инсульт
#врач
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#снижение
#болезни
#стресс
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Подмосковный невролог Сутормин назвал нарушение сна проявлением постковидного синдрома
22 ноября 2023, 14:08

Фото: Istockphoto / Tero Vesalainen

Нарушение сна может быть одним из симптомов перенесённого коронавируса. Такие случаи уже описаны, сообщил главный внештатный невролог Минздрава Московской области Максим Сутормин.
«При коронавирусной инфекции сам вирус поражает не только лёгочные артерии и сосуды. Он бродит по всему организму, в том числе в головном мозге и в сердце. Поэтому могут случатся нарушения сна на фоне хронических проблем с лёгкими, потому что очень многие пациенты вышли после коронавирусной пневмонии с фиброзами. Соответственно, у них есть и одышка, и апноэ сна», – сказал Сутормин РИА Новости. 
По словам невролога, при поражении сердечно-сосудистой системы пациенты часто страдают ночью от нарушения сердечного ритма. Такие нарушения характерны и для пациентов молодого и среднего возраста. 

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#минздрав мо
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