Россиянам перечислили меры профилактики деменции

Фото: istock / lucigerma
Чтение и раскраски помогают в профилактике деменции. Об мерах профилактики старческого слабоумия рассказала невролог Светлана Дума в беседе с изданием NGS.ru.
Врач рассказала, что деменция, в основном, развивается у людей старше 78 лет. Но иногда бывают исключения и болезнь настигает тех, кому еще не исполнилось и 60 лет.
Она также отметила, что при деменции меняется настроение и человек может стать тревожным и всем недовольным. Как считает эксперт, самым серьезными симптомами слабоумия являются потеря во времени и пространстве. К примеру, человек пришел в магазин и может не понимать где он и забыть зачем пришел.
Дума рассказала, что этот недуг можно профилактировать. Она заявила, что важно стимулировать человека постоянно тренировать мозг.
Терапевт Рябков рекомендовал зимой есть супы для защиты от простуды
Малышева рекомендовала при боли в рёбрах сделать рентген
Иммунолог Крючков объяснил, почему россияне так долго лечат простуду
«Первым симптомом старческого слабоумия являются заявления человека о предъявляемых к нему окружающими людьми завышенных требованиях. Если человек постоянно твердит, что дома или на работе все от него чего-то хотят, это должно насторожить», — заявила Дума.
Дума рассказала, что этот недуг можно профилактировать. Она заявила, что важно стимулировать человека постоянно тренировать мозг.
«И чем больше интересов в жизни, тем лучше. Кто-то рисует, кто-то мастерит, кто-то путешествует. Творит что-то, кто-то в хоре поет, кто-то просто ходит на симфонический концерт. Человек должен найти свою радость», — заключила невролог.Читайте также:
Терапевт Рябков рекомендовал зимой есть супы для защиты от простуды
Алина Юрчак