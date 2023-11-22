Россиянам перечислили меры профилактики деменции

Ученые из Университета Тринити (США) провели исследования и обнаружили метод, который позволяет предотвратить развитие коронавируса в тяжелой форме. Выяснилось, что полоскание горла и промывание носа соленой водой помогут избежать усугубления болезни. Об этом пишет «АИФ».