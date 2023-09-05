Россиянам раскрыли будущее коронавируса

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«Коронавирус будет сезонным вирусом, с которым мы будем жить дальше. Пока никакой паники нет. Появляются новые генетические варианты, они, может, более хорошо распространяются, более заразные, но никаких тяжёлых последствий, таких, с которыми мы столкнулись, когда пришла к нам дельта, пока нет», — пояснила в беседе с RT Карпова.
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