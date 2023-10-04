Россиянам раскрыли, как правильно выбирать орехи

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Нутрициолог, психолог, энергопрактик Анна Вельможина отметила, что при выборе орехов следует ориентироваться, в первую очередь, на внешний вид продукта.
«При выборе орехов в магазине или на рынке обращайте внимание на их внешний вид. Скорлупа должна быть гладкой и сухой, без пятен, трещин, налёта, дырочек, сколов и плесени. Если вам необходимо купить очищенные орехи, берите объёмные, издающие хруст ядра», — отметила в беседе с «Царьградом» Вельможина.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург заявлял, что избыток массы тела опасен для здоровья, поскольку может нарушать обмен веществ и способствовать развитию таких заболеваний, как артериальная гипертония, сахарный диабет, атеросклероз и онкология.
«Для того, чтобы поставить диагноз «ожирение», человека необходимо взвесить. Есть понятие нормального веса. Самый простой метод расчета — это две последние цифры роста. Если рост человека 170 см, то его нормальный вес — 70 кг. С помощью индекса массы тела можно определить, есть ли у человека ожирение», — прокомментировал в беседе с «Вечерей Москвой» Гинзбург.
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Мелисса Тимофеева