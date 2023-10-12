Россиянам раскрыли, как справляться с болью в суставах

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«Если хондропротекторы не справляются с болью в суставах после полугода применения, нет смысла продолжать их принимать. Лечение артрита кистей рук также включает применение препаратов нестероидного происхождения, которые обладают обезболивающим и противовоспалительным действием, таких, как диклофенак или ибупрофен», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
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